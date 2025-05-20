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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Європа готує нові санкції проти Росії: що змінила розмова Трампа з Путіним

Європа посилює санкції проти Росії — Мерц заявив про єдність із Трампом після його розмови з Путіним щодо припинення війни в Україні.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Європейські лідери домовилися про посилення санкційного тиску на Росію після телефонних перемовин президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пізно ввечері в понеділок повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Reuters.

“Європа та Америка в цьому питанні єдині: ми активно підтримуватимемо Україну на її шляху до припинення вогню”, — написав Мерц на платформі X. За його словами, з Трампом досягнуто домовленості про нові санкції проти Москви.

Президент США в понеділок провів серію телефонних дзвінків з лідерами України, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії та Єврокомісії після розмови з Володимиром Путіним. У своїй заяві Трамп оголосив, що Росія та Україна невідкладно почнуть перемовини про припинення вогню та повне завершення війни.

Попри це, за повідомленнями з Кремля, під час двогодинної розмови не було досягнуто жодних конкретних домовленостей. Як зазначив помічник Путіна Юрій Ушаков, сторони не обговорювали строки припинення бойових дій, хоча Трамп “висловив зацікавленість у швидкому просуванні переговорного процесу”.

У Києві та Європі продовжують наполягати на беззастережному припиненні вогню. Водночас Москва неодноразово заявляла, що пауза у бойових діях може дати Україні час для перегрупування та переозброєння.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не посилюватиме санкції проти Росії, “бо є шанс” на прогрес у мирному врегулюванні війни в Україні.

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