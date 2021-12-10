Європа і США мають бути на боці України, аби гарантувати її безпеку – Макрон

Французький президент планує поговорити з Зеленським і зателефонувати Путіну.
Європа і Сполучені Штати мають бути на боці України, аби гарантувати її безпеку, заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 грудня.
Зазначається, що він також подякував своєму американському колезі Джо Байдену за те, що той координував свою позицію з європейськими партнерами - як до розмови з Путіним, так і після неї. Вже найближчими днями Еммануель Макрон планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським і зателефонувати Путіну.
Тим часом, в ЄС заявили - відмовою визнавати себе стороною конфлікту на Сході України Росія завела у глухий кут як "нормандський формат", так і переговорний процес у тристоронній контактній групі. В Євросоюзі нагадали, що від проведення останнього "нормандського саміту" минуло вже два роки, але більшість узгоджених тоді заходів досі так і не реалізована - бо їх блокують на політичному рівні.
Нагадаємо, Німеччина та Франція хочуть провести "нормандську зустріч" міністрів закордонних справ у найкоротші терміни. Також дипломати сподіваються на підтримку їхньої пропозиції й іншими учасниками "нормандського формату".
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