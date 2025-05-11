Жан Ноель Барро / © Associated Press

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Країни Європи виявили бажання брати участь у переговорах між Росією та Україною, які можуть пройти у Стамбулі, проте лише за умови досягнення попереднього перемир’я.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Барро в ефірі радіостанції France Inter.

«Звичайно ж, за умови, що буде попередньо досягнуто перемир’я», — підкреслив Барро, відповідаючи на запитання про присутність європейських країн на можливих переговорах.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін запропонував прямі переговори між Києвом і Москвою «без жодних попередніх умов». Натомість європейські та американські посадовці вважають, що спершу має бути негайне і безумовне припинення вогню.

Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що світ очікує від Путіна «однозначного рішення» про негайне та безумовне припинення вогню.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що спочатку Москва погодиться на припинення вогню, а тоді вже будуть реальні переговори.

Президент Франції Емманюель Макрон теж вважає, що «поки говорить зброя, не може бути переговорів».

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог погоджується — спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, і вже потім переговори, а не навпаки.