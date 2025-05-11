ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Європа хоче бути на переговорах щодо України — МЗС Франції

У Франції відреагували на пропозицію Путіна про прямі переговори з Україною.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Жан Ноель Барро

Жан Ноель Барро / © Associated Press

Країни Європи виявили бажання брати участь у переговорах між Росією та Україною, які можуть пройти у Стамбулі, проте лише за умови досягнення попереднього перемир’я.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Барро в ефірі радіостанції France Inter.

«Звичайно ж, за умови, що буде попередньо досягнуто перемир’я», — підкреслив Барро, відповідаючи на запитання про присутність європейських країн на можливих переговорах.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін запропонував прямі переговори між Києвом і Москвою «без жодних попередніх умов». Натомість європейські та американські посадовці вважають, що спершу має бути негайне і безумовне припинення вогню.

Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що світ очікує від Путіна «однозначного рішення» про негайне та безумовне припинення вогню.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що спочатку Москва погодиться на припинення вогню, а тоді вже будуть реальні переговори.

Президент Франції Емманюель Макрон теж вважає, що «поки говорить зброя, не може бути переговорів».

Спецпредставник президента США Кіт Келлог погоджується — спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, і вже потім переговори, а не навпаки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie