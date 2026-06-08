Європа хоче перехопити переговори щодо України: у Берліні зробили важливу заяву

Європейський союз / © Getty Images

Реклама

Європейські лідери готові перебрати на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України.

Про це заявили в Берліні після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії у Лондоні, йдеться в матеріалі Politico.

Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Стефан Корнеліус заявив, що переговорний процес щодо України нині набирає обертів саме в Європі.

Реклама

“Я вважаю, що новим є те, що цей процес зараз набирає обертів у Європі”, — сказав Корнеліус.

За його словами, Європа фактично відновлює і продовжує переговорний процес, який раніше значною мірою очолювали США.

“Ще одна нова подія полягає в тому, що ми відновлюємо і продовжуємо переговорний процес, який значною мірою очолювали США. Ми робимо це в тісній координації зі США”, — зазначив речник Мерца.

Раніше посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер з початку 2025 року очолювали зусилля з посередництва між Росією та Україною, однак відчутних результатів це поки не дало. Європейська ініціатива активізувати власну роль у мирних переговорах з’явилася на тлі того, що Вашингтон дедалі більше зосереджується на завершенні американо-ізраїльської війни з Іраном.

Реклама

У спільній заяві, оприлюдненій у неділю, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський закликали до “прямого діалогу між Україною і Росією за активної участі США та Європи”.

У документі також викладені п’ять умов для досягнення миру, серед яких — негайне і повне припинення вогню.

Європейські лідери наголосили, що нинішня лінія зіткнення між російськими та українськими силами має стати відправною точкою для переговорів. Також Україна повинна отримати надійні та юридично зобов’язальні гарантії безпеки.

Окремо у заяві йдеться, що російські активи мають залишатися замороженими доти, доки Кремль не припинить агресивну війну та не компенсує Україні завдані збитки.

Реклама

Корнеліус повідомив, що європейські лідери продовжать узгоджувати свій підхід до можливих мирних переговорів на зустрічі G7 в Евіані та під час саміту Європейської ради у Брюсселі наступного тижня.

“Нам необхідна максимально широка підтримка з боку всіх європейських партнерів, щоб справді наблизитися до миру”, — сказав він.

Водночас залишається незрозумілим, чи готовий російський диктатор Володимир Путін сідати за стіл переговорів із європейськими лідерами. Європейські країни тривалий час вимагали більшої ролі у формуванні можливого врегулювання війни, однак були відсторонені від прямих контактів.

Європейські держави, особливо Німеччина, стали найбільшими військовими партнерами України. Саме тому, ймовірно, вони займатимуть жорсткішу позицію у переговорах із Москвою, ніж американські посередники.

Реклама

Минулого четверга Володимир Зеленський направив Путіну відкритого листа із закликом зустрітися для припинення бойових дій. Однак уже наступного дня російський диктатор відхилив цю пропозицію.

Раніше Путін пропонував, щоб потенційним переговорником щодо України став колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, відомий своєю лояльністю до Кремля. У європейських столицях цю ідею швидко відкинули, розцінивши її як спробу Путіна розколоти Європу та представити себе нібито конструктивним учасником переговорів.

Корнеліус визнав, що змусити Путіна сісти за стіл переговорів може бути непросто.

За його словами, на це “можуть піти тижні або навіть місяці”. Водночас він наголосив, що лише сильна Україна та посилення тиску на Росію можуть змусити Путіна піти на поступки.

Реклама

“Нам також необхідно сформувати готовність до діалогу і погодити умови, за яких такі переговори взагалі можуть відбутися. Усе це — частина підготовки. Ми перебуваємо на етапі переорієнтації”, — підсумував речник канцлера Німеччини.

Раніше повідомлялось, що лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та президент України Володимир Зеленський у спільній заяві визначили п’ять умов для досягнення справедливого миру.

Ми раніше інформували, що відмова диктатора Путіна від особистих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським обернулася для Кремля новим репутаційним ударом.

Новини партнерів