Прапори

Реклама

Україна вже протягом кількох місяців може істотно зменшити свою залежність від розвідданих США, а ключову роль у цьому процесі здатна відіграти Європа.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому участь США в українському питанні стала одним із головних пріоритетів для європейських лідерів. Це відбувалося навіть попри американські мита на товари з ЄС, запроваджені влітку 2025 року, без дзеркальних заходів з боку Європи.

Реклама

Джерела видання попереджали, що у разі відходу США від підтримки Києва це стало б серйозним ударом для виснаженої української армії та могло б підштовхнути очільника Кремля Путіна до реалізації його максималістської мети — підпорядкування України.

Водночас нині, як пише Financial Times, можливі наслідки скорочення участі США виглядають не такими критичними, як рік тому. Тоді адміністрація Трампа на короткий період призупинила обмін розвідувальною інформацією та постачання озброєнь.

За словами українських і європейських чиновників, у той момент до підтримки активніше долучилися інші союзники, використовуючи власні можливості та ресурси.

Крім того, у січні 2026 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна вже забезпечує Україну двома третинами необхідної розвідувальної інформації.

Реклама

«Залежність України від американської розвідки може бути значно знижена протягом кількох місяців», — зазначив один із західних чиновників.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо повідомив про досягнення спільної згоди щодо майбутніх гарантій безпеки для України.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув заклики з Бундестагу до проведення прямих переговорів із російським диктатором Путіним щодо війни в Україні.