Європа критично залежить від України: експрем’єрка Фінляндії пояснила причини

Санна Марін / © Офіс президента України

Європа не може повністю відкидати ймовірність війни з Росією, тому досвід України є критично важливим для зміцнення безпеки континенту.

Про це заявила колишня прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін в інтерв’ю Euronews.

Вона наголосила, що взаємозалежність між Україною та Євросоюзом є двосторонньою: Київ потребує підтримки, але і сам ЄС потребує українського досвіду ведення сучасної війни.

За словами Марін, країни ЄС мають визнати цю реальність, адже без урахування українських напрацювань збільшення оборонних бюджетів може виявитися неефективним.

«Коли ми нарощуємо власний оборонний потенціал і, сподіваюся, досягаємо тієї мети в 5%, яку ми спільно поставили в НАТО, це також, а насправді навіть більшою мірою, залежить від того, де ми використовуємо ці гроші, не тільки від того, скільки грошей ми вкладаємо, але й від того, де ми їх використовуємо», — сказала Марін.

Вона застерегла, що використання коштів за старими підходами може призвести до їх неефективного витрачання.

У матеріалі зазначається, що торік країни НАТО підтвердили намір збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року. Водночас ЄС нарощує інвестиції через програму «Заходи безпеки для Європи» (SAFE) обсягом 150 млрд євро, спрямовану на розвиток оборонної промисловості.

Марін підтримала такі ініціативи, однак підкреслила, що вони потребують практичного підкріплення — і саме Україна може його забезпечити.

«Україна має найбільшу, найбільш функціональну та сучасну армію з досвідом ведення сучасної війни, і без України ми вразливі», — наголосила вона.

За словами колишньої прем’єрки, Європа має готуватися до потенційної ескалації, оскільки не можна виключати, що Росія веде підготовку до ширшого конфлікту.

«Ми, як Європа, перебуваємо в небезпеці, тому що Росія, прямо зараз, готується. Вона модернізує свою армію і готується до набагато масштабніших бойових дій», — підкреслила Марін.

Вона також звернула увагу на зміну характеру війни — зокрема активне використання дронів, кіберзагроз і штучного інтелекту для аналізу критичної інфраструктури.

«Нам потрібні їхні (українців — УНІАН) можливості, коли йдеться, наприклад, про створення дронів, інновації та трансформацію військового потенціалу», — зазначила Марін.

Експрем’єрка додала, що хоча Фінляндія відчуває особливий тиск через близькість до Росії, інші європейські країни також не можуть вважати себе повністю захищеними.

«Дрони можна запустити де завгодно. За допомогою штучного інтелекту можна скласти карту критично важливої інфраструктури з такою швидкістю, що ви навіть не встигнете це усвідомити. Тому потрібно бути готовими і в інших країнах і не обманювати себе, думаючи, що ви в безпеці», — підсумувала Марін.

Раніше повідомлялося, що Кремль може готувати провокації та порушення повітряного простору країн НАТО під приводом «відповіді» на удари українських безпілотників.

Ми раніше інформували, що Фінляндія готує систему сповіщення про повітряні загрози за прикладом України.