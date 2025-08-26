Україна та Євросоюз / © Associated Press

Як саме президент США Дональд Трамп реагуватиме на глибокі розбіжності між позиціями Кремля та тим, що є прийнятним для України у контексті завершення війни, передбачити неможливо. Водночас, поки президент Росії Володимир Путін зволікає, у Європі вже готують власні сценарії: мають плани «А» та «Б».

Про це йдеться в публікації Foreign Affairs.

Європейський план «А» передбачає поступове переконання Трампа в тому, що саме Москва блокує його мирні ініціативи, і лише сильний тиск може змусити Путіна піти на поступки. Якщо цей задум спрацює, то затягування з боку Кремля може обернутися проти нього, а президент США зрештою накладе на Росію нові санкції.

Крім того, європейські країни планують продовжувати фінансувати закупівлю американської зброї для України. Зокрема, протягом тижня після саміту на Алясці Пентагон погодив продаж Києву озброєння на 850 млн дол., серед якого 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition із дальністю 150-280 миль (240-450 км).

План «Б» Європи щодо України

«Але якщо план „А“ європейців зазнає невдачі — якщо Трамп не звинуватить Путіна або просто втратить інтерес — вони розробляють власний план „Б“. Щонайменше, він передбачає збереження нинішнього рівня військової підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію (хоча санкційні можливості ЄС значно слабші, ніж у Вашингтона)», — зазначає Foreign Affairs.

У разі згоди ключових держав Євросоюзу підвищити тиск, вони також можуть поділитися частиною своєї техніки з Україною, навіть ціною тимчасового зниження боєздатності власних армій.

Також одним із варіантів стане конфіскація близько 250 млрд дол. заморожених у ЄС російських активів, що дозволило б забезпечити Україні фінансову допомогу на закупівлю американської зброї без додаткових витрат для платників податків у Європі.

Теоретично, якщо США збережуть санкції, продовжать передавати розвіддані та дозволять європейцям закуповувати озброєння для України, то ЄС зможе самоорганізуватися й відігравати ключову роль у підтримці оборони Києва щонайменше до того часу, коли військова машина Путіна може вичерпати свій наступальний потенціал — приблизно через 18-24 місяці.

Чи зупинить це Путіна?

«Втім, план „Б“ Європи, ймовірно, не зупинить Кремль: зважаючи на здатність Путіна витримувати біль і продовжувати боротьбу за примарну перемогу, російський лідер може наказати своїм генералам та економічній команді просто діяти далі», — підкреслюють автори статті.

Щоб компенсувати економічні втрати, Кремль і надалі може урізати фінансування освіти, медицини й інфраструктури, як робив протягом усієї війни. Якщо ж фінансові стимули вичерпуватимуться, Путін готовий примусово збільшувати мобілізацію. Так, у липні в Росії запровадили електронні повістки, що автоматично обмежують виїзд за кордон і передбачають покарання за відмову служити. Це свідчить про підготовку Москви до довготривалої війни, де єдина стратегія — виснажити Україну військово й економічно.

«Однак до одного сценарію Кремль, схоже, не має плану: що Росії не вдасться перетворити свою величезну перевагу в живій силі та ресурсах на вирішальний прорив — як це відбувається від початку війни. Іншими словами, він не має стратегії на випадок, якщо оборонні лінії України все ж встоять», — підсумовують аналітики.

Нагадаємо, 25 серпня президент України Володимир Зеленський заявив про неготовність Росії до реальних поступок для завершення війни. Він акцентував, що Москва так і не погодилась на безумовне припинення вогню, а тепер Кремль відмовляється від зустрічі на рівні лідерів для завершення війни.

Того ж дня Трамп попередив, що Росія може зазнати «дуже серйозних наслідків», якщо не припинить війну в Україні. Президент заявив про свою готовність «дуже рішуче втрутитися», якщо мирна угода не буде досягнута протягом найближчих двох тижнів.