Європа мала ще давно підтримати ідею президента Франції Еммануеля Макрона та створити Європейську армію, що значно посилило б її безпеку.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

"Європа мала вже давно підтримати ідею президента Франції Макрона і створити Європейську армію. Ще за першої каденції Дональда Трампа. Але ж, ні. Дорого, думати про війну не хочеться, якось буде і тд. ", – зазначив Коваленко.

Ідея створення спільних збройних сил ЄС обговорюється не перший рік. Президент Макрон неодноразово наголошував на необхідності незалежної Європейської армії, яка дозволила б ЄС швидше реагувати на загрози безпеці.

За словами Коваленка, зараз Європа змушена ухвалювати швидкі рішення щодо оборони, адже зволікання може призвести до нових викликів.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка.

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