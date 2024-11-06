Європа має взяти більшу відповідальність за безпеку після перемоги Трампа — Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європу посилити свою оборонну спроможність після президентських виборів у США.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що після президентських виборів у США Європа має негайно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, а Польща буде лідером у підвищенні стійкості ЄС.

Про це він заявив на брифінгу для ЗМІ, коментуючи вибори у США, повідомляє Укрінформ.

За його словами, підтвердилася правильність зовнішньої політики Польщі, яка полягає у підтримці політичних контактів як з демократами, так і з республіканцями.

Очільник польського МЗС подякував обом кандидатам у президенти США – Дональду Трампу та Камалі Гарріс – за теплі слова про Польщу та підтвердження союзництва Варшави і Вашингтона.

Сікорський наголосив, що перебуває в постійному контакті з найвищими представниками з питань безпеки в таборі Трампа.

"Європа повинна негайно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку витратами на оборону та рішеннями щодо міграційної політики. Польща робить те, що її союзники лише розпочнуть робити", – наголосив Сікорський.

На його переконання, з відновленою довірою в ЄС та добрими стосунками зі США – Польща буде лідером у процесі підвищення стійкості ЄС.

"Вітер історії дме ще сильніше, польське лідерство виконає свою місію", – підсумував очільник польського МЗС.

Нагадаємо, що офіційних результатів президентських перегонів у США ще немає. Однак Трамп вже встиг виступити перед своїми прихильниками з переможною промовою.

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