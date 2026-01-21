Навроцький згадав про Україну на тлі ситуації навколо Гренландії: заява

Кароль Навроцький. / © Associated Press

Європейський Союз має «серйозні проблеми» із забезпеченням власної безпеки та потребує тиску американського президента Дональда Трампа.

Про це заявив польський президент Кароль Навроцький під час свого виступу на панельній дискусії з питань європейської оборони на Всесвітньому економічному форумі, пише Polska Agencja Prasowa.

Він нагадав, що саме Трамп тиснув на європейських союзників щодо збільшення витрат на оборону на торішньому саміті НАТО в Гаазі. З його слів, саме Штати є найважливішим союзником Польщі.

Навроцький переконаний: незважаючи на напруженість навколо Гренландії, Північноатлантичний альянс залишається стабільним. Він висловив сподівання, що питання острова буде вирішено дипломатичним шляхом.

Польський лідер зауважив, що напруженість навколо Гренландії не означає, що у Європі забули про війну Росії проти України. Він назвав це повномасштабне вторгнення найважливішим питанням, з яким зараз стикаються Польща, східний фланг НАТО та «весь вільний світ».

«Ми все ще відчуваємо загрозу з боку Росії. Ми перебуваємо в розпалі гібридної війни», — нагадав Навроцький.

Він також висловив думку про те, що «ми повільно наближаємося до миру в Україні».

Нагадаємо, у Давосі триває Всесвітній економічний форум. Відбувається він під знаком геополітичного тиску. Зокрема, президент Дональд Трамп прибув до Швейцарії з ультиматумом: або Європа погоджується на передавання Гренландії Сполученим Штатам, або отримує нищівні торговельні тарифи.