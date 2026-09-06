Європа може не витримати затяжної війни з Росією: названо головну слабкість

Прапор ЄС / © Unsplash

Реклама

Європа наразі може виявитися неспроможною вести тривалу війну на виснаження з Росією, якщо між сторонами спалахне прямий військовий конфлікт.

Про такі побоювання оборонних чиновників і фахівців, які працюють із НАТО, пише The Guardian за підсумками форуму Мюнхенської конференції з безпеки.

Реклама

Головною проблемою вони називають не лише військові спроможності, а й недостатню готовність європейських суспільств до тривалої війни. Через це планувальникам НАТО, за словами учасників дискусії, доводиться виходити з необхідності завершити потенційний конфлікт відносно швидко.

Реклама

Учасники форуму також побоюються, що Росія вже може досягати успіхів у гібридній війні проти Заходу, впливаючи на суспільні настрої та послаблюючи політичну волю європейських держав. Окремою проблемою називають зростання підтримки проросійських та ультраправих політичних сил у низці ключових країн Європи.

Один із британських дипломатів визнав, що західні уряди недостатньо пояснювали громадянам масштаб загрози з боку Росії. Внаслідок цього владі тепер складніше переконувати виборців у необхідності збільшувати оборонні витрати, особливо якщо це означатиме скорочення соціальних програм.

Додаткового значення дискусії надає перспектива скорочення американської військової присутності в Європі. Очікується, що найближчими місяцями Вашингтон ухвалить рішення щодо розміщення своїх військ, після чого європейським країнам, імовірно, доведеться брати на себе значно більшу відповідальність за власну конвенційну оборону.

На цьому тлі п'ять ключових європейських військових держав уже обговорюють тіснішу координацію. Йдеться, зокрема, про спільні закупівлі систем протиповітряної та протиракетної оборони, засобів далекобійного ураження і космічних систем раннього попередження — спроможностей, які зараз значною мірою забезпечують США.

Реклама

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що Європа "стагнує" саме тоді, коли зовнішні загрози набувають надзвичайно серйозного характеру.

Водночас у дискусії окремо наголосили на ролі України. Ішингер назвав українську армію найбільшою та найсильнішою в Європі й припустив, що в майбутньому Україну можна буде залучити до нового формату європейської оборонної координації.

Раніше повідомлося, що Європі загрожує хвиля замовних убивств: Путін готує новий рівень "тіньової війни"

Новини партнерів

Новини партнерів