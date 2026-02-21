Захід може зробити війну програшною для РФ

Західні союзники володіють усіма необхідними інструментами, щоб зробити розпочату Росією війну абсолютно програшною для Кремля і не допустити ще чотирьох років кровопролиття.

Про це пише оглядач The Telegraph Чарльз Мур.

Принизливі результати Путіна та успіхи України

За чотири роки повномасштабного вторгнення російська армія зазнала катастрофічних втрат. За оцінками, агресор втратив понад 325 тисяч солдатів убитими, а кількість поранених і зниклих безвісти щонайменше втричі більша. Водночас Росії вдалося окупувати лише близько 20% української території. Для порівняння, під час Другої світової війни Радянському Союзу знадобилося менше ніж чотири роки, щоб відкинути війська Гітлера від Москви та повністю захопити Берлін.

«Цей результат — ні, відсутність результату — настільки принизливий, що Путін відчуває: його єдиний шанс — підтримувати свою перегріту, інфляційну воєнну економіку і продовжувати воювати», — йдеться у публікації.

Натомість Україна продемонструвала безпрецедентну військову винахідливість. Не маючи традиційного флоту, українські сили фактично заблокували російський Чорноморський флот у портах та успішно вразили ворожий підводний човен.

Залежність Європи та інформаційна війна РФ

Попри військові невдачі на фронті, кремлівський диктатор досягає певних успіхів в інформаційній війні, активно просуваючи свої наративи на Заході. Ситуація значно ускладнюється тим, що нова адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом тисне на Київ, вимагає від нього поступок, але водночас не висуває жодних чітких вимог Москві.

На цьому тлі європейські країни НАТО виявилися занадто залежними від американського фінансування, техніки та командування. Оглядачі наголошують, що в Європі немає колективного стратегічного центру ухвалення рішень, а деякі держави стали «несерйозними» союзниками через значне скорочення своїх збройних сил. Захід здатний змінити хід війни та забезпечити Україну всім необхідним, проте для цього потрібна рішуча та непохитна політична воля, зауважує Чарльз Мур.

Нагадаємо, Борис Джонсон запропонував розмістити війська в Україні. На його думку, деякі помилки союзників у минулому спровокували повномасштабне вторгнення Росії в Україну.