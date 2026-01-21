- Дата публікації
Європа може зупинити Росію лише разом з Україною — німецький депутат
Європа здатна зупинити російський терор лише за умови максимальної підтримки України, адже саме вона зараз є «першою лінією оборони» континенту. Німецький депутат Родеріх Кізеветтер заявив, що зволікання ЄС та ставка на псевдоперемовини лише підвищують ціну безпеки для всіх європейців.
Німецький депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив, що Європа може зупинити «терористичну державу Росію» лише разом з Україною, оскільки саме українці нині стримують головну загрозу для безпеки континенту.
За його словами, Україна переживає один із найскладніших етапів війни, зокрема через цілеспрямовані та жорстокі атаки РФ у зимовий період. Водночас політик наголосив: ситуація ускладнилася ще й тому, що європейські країни надто довго чекали рішучих кроків від США, а ключові держави, зокрема Німеччина, діють недостатньо активно з огляду на власний економічний потенціал.
Кізеветтер попередив: якщо Україну залишити без належної підтримки, Європі буде у багато разів важче й дорожче організувати безпеку перед «імперіалістичною Росією». На його переконання, допомога Україні всім можливим є значно вигіднішою для ЄС, ніж наслідки потенційної поразки Києва.
Політик також розкритикував ставку на переговори, які він назвав «псевдоперемовинами», і закликав діяти рішучіше. Зокрема, він вважає, що Німеччина могла б без зволікань розпочати навчання українських військових щодо використання ракет Taurus, а також мобілізувати ресурси для забезпечення українців енергією.
Окремо депутат заявив, що президент США Дональд Трамп, на його думку, не ставить безпеку Європи у пріоритет і керується власними інтересами. Водночас Кізеветтер підкреслив: Європа не може залишатися байдужою, коли Україну — яку він назвав найважливішою для безпеки та найсильнішою у військовому сенсі країною Європи — «бомбардують до руїн».
На завершення німецький політик наголосив, що Європі потрібна Україна в повному обсязі — у межах кордонів 1991 року.
Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не виключає постачання Україні ракет Taurus. За його словами, це «було і залишається варіантом».