Європа може зупинити Росію лише разом з Україною — німецький депутат

Німецький депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив, що Європа може зупинити «терористичну державу Росію» лише разом з Україною, оскільки саме українці нині стримують головну загрозу для безпеки континенту.

За його словами, Україна переживає один із найскладніших етапів війни, зокрема через цілеспрямовані та жорстокі атаки РФ у зимовий період. Водночас політик наголосив: ситуація ускладнилася ще й тому, що європейські країни надто довго чекали рішучих кроків від США, а ключові держави, зокрема Німеччина, діють недостатньо активно з огляду на власний економічний потенціал.

Кізеветтер попередив: якщо Україну залишити без належної підтримки, Європі буде у багато разів важче й дорожче організувати безпеку перед «імперіалістичною Росією». На його переконання, допомога Україні всім можливим є значно вигіднішою для ЄС, ніж наслідки потенційної поразки Києва.

Політик також розкритикував ставку на переговори, які він назвав «псевдоперемовинами», і закликав діяти рішучіше. Зокрема, він вважає, що Німеччина могла б без зволікань розпочати навчання українських військових щодо використання ракет Taurus, а також мобілізувати ресурси для забезпечення українців енергією.

Окремо депутат заявив, що президент США Дональд Трамп, на його думку, не ставить безпеку Європи у пріоритет і керується власними інтересами. Водночас Кізеветтер підкреслив: Європа не може залишатися байдужою, коли Україну — яку він назвав найважливішою для безпеки та найсильнішою у військовому сенсі країною Європи — «бомбардують до руїн».

На завершення німецький політик наголосив, що Європі потрібна Україна в повному обсязі — у межах кордонів 1991 року.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не виключає постачання Україні ракет Taurus. За його словами, це «було і залишається варіантом».