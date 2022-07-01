"Європа на вашому боці": у Верховній Раді встановили прапор ЄС

Президент, прем'єр-міністр та спікер парламенту підписали у Верховній Раді спільну заяву для досягнення стратегічної мети - членства України в ЄС.

Також до зали Ради урочисто внесли прапор ЄС, який тепер майорітиме там завжди. Це надзвичайно символічна подія нагадала внесення державного прапору після оголошення незалежності України.

Про це інформує Верховна Рада України.

Також читайте Урсула фон дер Ляєн розповіла, від чого залежить подальша доля України у Євросоюзі

"Сьогодні у цьому залі зʼявиться прапор Європейського Союзу. І це має бути не просто красивий жест. Це має бути символом нашого завдання. Завдання усіх гілок влади, щоб жодних пауз в нашій роботі не було. Щоб ухвалювалося кожне рішення, яке необхідне для європейського шляху України, і щоб це були такі рішення, позитив від яких буде відчувати українське суспільство, українські родини, українська громадяни", - прокоментував президент Зеленський.

"Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є свідченням спільності усіх гілок влади і свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме - повноцінного членства у ЄС", - сказав Володимир Зеленський на урочистому засіданні Верховної Ради.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була присутня на засіданні українського парламенту по відеозв'язку, наголосила, що шлях України до набуття членства в Європейському Союзі вимагатиме часу і наполегливої роботи.

"Попереду довга дорога. Але Європа на вашому боці", - сказала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, президент анонсував появу документу, який регламентуватиме необхідні заходи державних інституцій на шляху до членства в ЄС. За його словами, українська держава тепер не повинна втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом, щоб попри війну та всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства.

Як відомо, 23 червня Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС.

Британія, яка вийшла з ЄС, підтримує Україну на шляху до Євросоюзу - Мелінда Сіммонс в ТСН

Читайте також: