Європа не хоче вступати у війну з Росією, але відповідає на загрозу санкціями та підтримкою України - Боррель

Європа не хоче війни з Росією.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.
Європа не хоче вступати у війну з Росією, економічні санкції та підтримка для України залишаються основою її відповіді.
«Перед фактом вторгнення (Росії - ред.) в Україну ми перейшли від дебатів до конкретних дій та продемонстрували: коли нас провокують, Європа може відповісти. Оскільки ми не хочемо вступати у війну з Росією, економічні санкції та підтримка для України залишаються основою нашої відповіді. Наші санкції починають проявляти свій ефект, і це матиме ще більше проявів протягом наступних місяців», - зазначив Боррель.
Він наголосив, що, всупереч доволі наївним переконанням, які існували в ЄС ще кілька років тому, економічна взаємозалежність не дає автоматичної гарантії мирних міжнародних відносин. Саме тому в цих умовах Європа має стати реальною глобальною силою.
Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Путін погодився взяти участь в саміті G20, але формат наразі ще невідомий.
Зауважимо, що раніше президент Індонезії Джоко Відодо особисто вручив президентові України Володимиру Зеленському запрошення на саміт G20. Зеленський сказав, що його участь у заході залежить від присутності там Путіна.
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