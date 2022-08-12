Європа - не супермаркет: Зеленський закликав ЄС не давати росіянам візи

Президент подякував Чехії, державам Балтії та іншим європейським країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Євросоюзі питання про візи для громадян РФ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що росіяни не мають права отримувати візи ЄС, адже серед них можуть виявитися окупанти-вбивці та посібники державного терору.

Про це глава держави заявив у своєму традиційному відеозверненні увечері 12 серпня.

"Напередодні в Латвії було ухвалено рішення – Латвія офіційно визнала Росію державою – спонсором тероризму. Працюємо над тим, щоб весь світ зробив те саме. Це справедливо. Це правильно. І це буде", – сказав Зеленський.

На його думку, після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян Росії.

Президент подякував Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Європі питання про візи для громадян держави-терориста.

Глава держави визнав, що в РФ дійсно є люди, які потребують захисту, яких переслідують і навіть можуть убити, а отже, вони мають отримати допомогу.

"Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти й підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії у Європі, туризму, розваг, бізнесових справ. Працювати на державу-терориста не можна", – наголосив він.

Зеленський вимагає гарантію, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном.

"Не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить – головне, щоб людина просто розплатилася за товари. Тому візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі, й всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати", – підсумував він.