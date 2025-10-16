«Європа не здатна покласти край війні в Україні»: Трамп назвав, хто це може зробити

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Путіним в Угорщині протягом наступних двох тижнів.

Про це він сказав під час виступу у Білому домі.

За словами Трампа, міністри закордонних справ обох сторін, Марко Рубіо та Сергій Лавров, домовилися про зустріч найближчим часом.

Також президент США сказав, що завтра на зустрічі повідомить Володимира Зеленського про свою розмову з Путіним.

«У нас проблема, вони не дуже добре ладнають, ці двоє. У них жахливі стосунки. Я бачив речі, яким ніхто не повірить, і це одна з них», — каже Трамп, стверджуючи, що для переговорів потрібні окремі зустрічі.

Глава Білого дому заявив, що не проти нових санкцій проти РФ, але зараз може бути «не вдалий для них час».

«Європа хоче покласти край війні в Україні, але вони не здатні це зробити. Я здатен це зробити. Я думаю, що ми доб’ємося успіху», — похвалився Трампа

Крім того, президент США знову повторив, що вважав, що війну Росії буде легше припинит через його «стосунки з президентом Путіним».

Раніше в Білому домі розповіли про перші результати розмови Трампа й Путіна. Завтра, 17 жовтня, має відбутися зустріч Зеленського з Трампом.