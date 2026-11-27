Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили спільні питання та подальшу співпрацю між країнами. Окремо глава держави розповів про нещодавню операцію в Лівії, яку, за його словами, провели без попередньої координації з європейськими партнерами.

Про результати розмови з очільницею італійського уряду Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

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Зеленський поговорив із Мелоні: що обговорили президент України та прем'єрка Італії

За словами глави держави, під час розмови вони обговорили питання, над якими працюють Київ і Рим. Він наголосив на важливості взаєморозуміння між країнами.

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«Говорив сьогодні із Джорджею Мелоні. Обговорили питання, над якими працюємо, і важливо, щоб ми розуміли одне одного», — зазначив Зеленський.

Окремо під час розмови Зеленський прокоментував нещодавню операцію в Лівії. Він підтвердив, що її провели без попереднього узгодження з європейськими партнерами України.

«Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами», — наголосив президент.

Водночас Україна готова посилювати взаємодію з Італією. Зеленський запевнив Мелоні, що українська сторона відкрита до обміну необхідною інформацією між профільними органами та підтримання регулярної комунікації між відповідальними структурами двох країн.

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Атака на російські кораблі біля берегів Лівії — останні новини

Нагадаємо, 22 листопада Сили оборони України спільно із СБУ провели операцію поблизу порту Бенгазі в Лівії. Для атаки використали сім безекіпажних катерів, запущених із так званого материнського судна. Унаслідок удару затонув російський корвет «Меркурій» із вертольотом Ка-27 на борту, а також було уражено суховантаж MV ANGARA, який використовували для перевезення військових вантажів.

Після атаки влада східної Лівії пригрозила Україні юридичними та дипломатичними заходами. Згодом міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив ситуацію з лівійським колегою. Він наголосив, що операція була спрямована проти російських військових цілей, а не Лівії, та запевнив у готовності Києва розвивати відносини з Тріполі.

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