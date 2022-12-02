"Європа недостатньо сильна": прем'єрка Фінляндії заявила про важливісь США

Європа повинна посилити свої оборонні можливості, наголосила вона.
Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін висловила думку про те, що Європа без допомоги США "недостатньо сильна". Саме тому після закінчення війни в Україні європейські країни мусять укріпити свій оборонний потенціал.
Про це з посиланням на очільницю фінського уряду пише видання The Guardian.
"Ми повинні переконатися, що ми сильніші. І я буду чесною з вами, Європа недостатньо сильна. У нас були б проблеми без Сполучених Штатів. Ми повинні переконатися, що ми також нарощуємо ці можливості, коли справа доходить до європейської оборони, європейської оборонної промисловості, і переконатися, що ми можемо впоратися в різних ситуаціях", - сказала вона.
Санна Марін закликала надати ЗСУ необхідні засоби, щоб виграти війну. З її слів, Вашингтон зіграв важливу роль у постачання зброї, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.
Політик вважає, що Європа повинна посилити свої оборонні можливості, аби в майбутньому протистояти ймовірним загрозам.
Марін також заявила, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України пріоритет Фінляндії змінився "за одну ніч". Тому її країна обрала шлях в НАТО.
Нагадаєм, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО та їхні союзники планують збільшити власне виробництво боєприпасів, адже постачають їх до України на тлі війни.
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