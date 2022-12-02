"Європа недостатньо сильна": прем'єрка Фінляндії заявила про важливісь США

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін висловила думку про те, що Європа без допомоги США "недостатньо сильна". Саме тому після закінчення війни в Україні європейські країни мусять укріпити свій оборонний потенціал.

Про це з посиланням на очільницю фінського уряду пише видання The Guardian.

"Ми повинні переконатися, що ми сильніші. І я буду чесною з вами, Європа недостатньо сильна. У нас були б проблеми без Сполучених Штатів. Ми повинні переконатися, що ми також нарощуємо ці можливості, коли справа доходить до європейської оборони, європейської оборонної промисловості, і переконатися, що ми можемо впоратися в різних ситуаціях ", - сказала вона.

Санна Марін закликала надати ЗСУ необхідні засоби, щоб виграти війну. З її сл ів, Вашингтон зіграв важливу роль у постачання зброї, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Політик вважає, що Європа повинна посилити свої оборонні можливості, аби в майбутньому протистояти ймовірним загрозам.

Марін також заявила, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України пріоритет Фінляндії змінився "за одну ніч". Тому її країна обрала шлях в НАТО.

Нагадаєм, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО та їхні союзники планують збільшити власне виробництво боєприпасів, адже постачають їх до України на тлі війни.

Читайте також: