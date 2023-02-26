Європа ніколи не покине Україну: країну чекає майбутнє у складі Євросоюзу та НАТО – прем'єр Фінляндії

За її словами, війна закінчиться, коли Росія виведе свої війська з України.

Прем'єр-міністр Санна Марін заявила, що Європа ніколи не покине Україну і надсилатиме в країну більше важкої бойової техніки.

За словами Марін, яка виступила у програмі Yle ”Ykkösaamu”, Україна переможе за допомогою Заходу і на країну чекає світле майбутнє у складі ЄС та НАТО, оскільки вона готова до реформ.

Прем'єр наголосила, що президент Росії Володимир Путін та інші винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

"Росія програє цю війну. Це не легітимна війна. Відповідальність за неї лежить лише на Росії. Щодня в Україні Росія вбиває мирних жителів, навмисне вбиває мирних жителів. Людей гвалтують. Дітей масово депортують до Росії. За всі ці дії винні також мають бути російському керівництву, Путіну, це теж не зійде з рук. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення винних у цих жахливих злочинах до відповідальності. У тому числі й російське керівництво", — зазначила вона.

За її словами, війна закінчиться, коли Росія виведе свої війська з України. Вона наголосила, що війна не повинна перетворитися на заморожений конфлікт.

"Цим війна не закінчиться. Шлях до міцного світу – це припинення Росією військових дій. Тільки це відкриває шлях до переговорів та кроків до миру", – заявила вона.

Нагадаємо, під час свого візиту до України Санна Марін відвідала Ірпінь та Бучу, де їй показали наслідки "російського світу".

Фотографи також сфотографували, як прем'єр-міністр тепло та радісно зустріла Зеленського під час саміту ЄС у Брюсселі.

Читайте також: