Європа об’єднується без Трампа: чи стане новий альянс поворотом у війні за Україну

Європа об’єднується без Трампа. / © Telegram / Андрій Єрмак

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Об’єднання чотирьох ключових європейських лідерів — Макрона, Мерця, Стармер і Туска — сигналізує про спробу континенту заявити про себе як суб’єкта великої геополітики без опори на Сполучені Штати. Їхня нещодавня поїздка до Києва — не просто символ підтримки України, а й спроба продемонструвати Москві та Вашингтону: Європа готується діяти самостійно.

Про це пише Le Monde.

Попри те, що перша ініціатива “четвірки” — фактичний ультиматум Володимиру Путіну щодо нової безпекової архітектури — не дала миттєвого ефекту, вона закріпила політичне ядро проукраїнського курсу в Європі. Візит супроводжувався жорсткими заявами щодо неприпустимості поступок Кремлю та закликами до посилення військової допомоги Києву.

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На фоні гальмування з боку адміністрації Дональда Трампа, яка робить ставку на перемовини з Путіним, а не на тиск, лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі демонструють нову європейську динаміку — перехід від дипломатичних декларацій до реальної участі в моделюванні післявоєнного порядку в регіоні.

Формат “четвірки” виходить за межі класичного франко-німецького тандему, який довгий час був ядром політики ЄС, але останніми роками зіткнувся з кризою довіри та стратегічного бачення. Інтеграція Польщі — держави з потужним військовим потенціалом і досвідом прямого зіткнення з російською загрозою — та Великої Британії, попри її вихід з ЄС, дає сигнал про новий альянс у межах Європи. Такий, що базується не лише на формальних інституціях, а й на стратегічній волі діяти.

Важливим випробуванням стане саміт НАТО в Гаазі 24–25 червня, перший з моменту повернення Трампа. Там вирішуватиметься не лише питання про збільшення оборонних бюджетів, але й майбутнє самої України — її роль у безпековій архітектурі Європи, участь у місіях, а також рамки можливої співпраці без повноправного членства.

Цей саміт, а також майбутні зустрічі G7 і Європейської ради, визначать — чи здатна Європа вплинути на переговори США та РФ, і чи не стане Україна жертвою кулуарної угоди. Саме це — головне побоювання учасників “четвірки”: що американська адміністрація, ведучи гру з Кремлем, пожертвує українськими інтересами задля сумнівного “миру”.

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Європейці, на відміну від Білого дому, вже не мають ілюзій. Їхня ставка — на стримування, реальну військову допомогу та спільну відповідальність. У цій грі ставка — не лише доля України, а й власна безпека континенту.

Кінець американської допомоги

Кінець американської допомоги ставить перед “четвіркою” лідерів суворе запитання: чи зможе Європа самостійно втримати лінію фронту, коли США відвернуться? Якщо Дональд Трамп остаточно відмовиться від підтримки України, ініціатива на полі бою може повернутись до Росії — і тоді саме Берлін, Париж, Лондон і Варшава стануть останнім щитом для Києва.

Однак це нове лідерство народжується у вкрай складних умовах. У кожного з чотирьох — власні політичні кризи. Макрон втратив контроль над парламентом і швидко втрачає простір для дій, хоча прагне зберегти міжнародну роль Франції. Стармер, тільки-но перемігши на виборах, стикається з посиленням крайньоправих, які здатні змінити баланс сил у Британії. Туск балансує на тлі президентських виборів у Польщі та внутрішнього тиску з боку правих популістів. Мерц, хоча і здобув шанс керувати Німеччиною, уже в першому турі голосування втратив довіру частини парламенту — його коаліція виглядає вразливою.

На цьому тлі Трамп і Путін — як осі, що можуть знову перекроїти європейську безпеку, — стають вирішальним фактором для “четвірки”. І хоча Трамп, коментуючи останні атаки РФ, назвав Путіна “абсолютно божевільним”, це навряд чи свідчить про фундаментальну зміну його курсу. Більше схоже на емоційну реакцію, ніж на стратегічний розворот.

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І якщо Білий дім таки вийде з гри — саме Європа повинна буде взяти на себе головну роль у підтримці української оборони, дипломатії та економіки. Цей сценарій не лише змінить хід війни — він змінить саму суть західного альянсу. І відповідальність за те, чи виживе Україна в умовах нової великої гри, ляже на плечі чотирьох лідерів, кожен з яких стоїть на хиткому ґрунті у себе вдома.