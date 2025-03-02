Європа переживає момент, який трапляється раз у покоління – Стармер

Британський прем’єр заявив, що планує розробити чітку стратегію підтримки України, обговорити її зі США та спільно реалізувати.

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер відкрив саміт, наголосивши на важливості підтримки України та загрозах, які стоять перед європейською безпекою. В оточенні президента Франції Еммануеля Макрона та президента України Володимира Зеленського він підкреслив, що українському лідеру вчора влаштували теплий прийом на Даунінг-стріт, 10, де його зустрічали прихильники.

Про це пише The Guardian.

"Ми всі з вами, з Україною, стільки, скільки буде потрібно", – запевнив Стармер.

Він попередив, що Європа опинилася перед історичним викликом, який трапляється раз у покоління. За його словами, "досягнення гарного результату для України – це не просто питання правильного чи неправильного вирішення; це життєво важливо для безпеки кожної нації тут та багатьох інших".

Стармер зазначив, що перед самітом він консультувався з представниками Балтійських країн, які також відіграють важливу роль у дискусії про європейську безпеку.

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Британський прем’єр заявив, що планує розробити чітку стратегію підтримки України, обговорити її зі США та спільно реалізувати.

"Сьогоднішні переговори будуть присвячені тому, як ми можемо разом забезпечити справедливий і міцний світ", – підкреслив він. Стармер наголосив, що навіть коли Росія говорить про мир, вона "продовжує свою нещадну агресію", і тому міжнародна підтримка України залишається критично важливою.

Нагадаємо, британським прем'єр-міністр Кір Стармер навмисне вийшов на вулицю, щоб привітати Володимира Зеленського. При цьому британський прем'єр демонстративно обійняв українського лідера, щоб ніхто не сумнівався в тому, яку сторону він обрав у цьому конфлікті, незалежно від поглядів президента та віце-президента США.