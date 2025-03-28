Європа підтримує Україну, але не має єдності щодо "сил запевнення" – NYT

Кір Стармер, Емманюель Макрон, Володимир Зеленський на зустрічі "коаліції охочих" / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон наполягає, що "сили запевнення" з європейських військ після закінчення війни залишаються можливими. Проте деталі залишаються невизначеними.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Макрон 27 березня пообіцяв, що "коаліція охочих" продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії та допоможе гарантувати майбутній мир. Зокрема, деякі європейські країни розглядають можливість відправлення "сил запевнення" до України після завершення війни.

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Однак під час виступу після зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон зазначив, що формат таких сил ще уточнюється, і залишаються нечіткими подробиці про те, які країни готові брати участь.

Видання зазначає, що це ще більше посилює невизначеність навколо дипломатичних зусиль із припинення бойових дій в Україні.

Відкритим залишається і питання про роль США у підтримці європейських військ, якщо вони будуть дислоковані в Україні.

"Ми повинні прискорити обговорення щодо припинення вогню, прискорити фінансування та постачання зброї, а також підготувати плани для української армії та "сил запевнення", – сказав президент Франції.

Однак після трьох годин переговорів лише Велика Британія та Франція продовжували підтримувати цю ідею.

Своєю чергою Росія назвала її неприйнятною. Так, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що така ініціатива є "військовим втручанням в Україну під виглядом миротворчої місії". Захарова попередила, що це "може призвести до прямого військового зіткнення між Росією та НАТО".

Яку роль виконуватимуть "сили запевнення"?

Макрон наголосив, що будь-які європейські сили не перебуватимуть на передовій і не відповідатимуть за моніторинг або забезпечення припинення вогню. На його думку, цю роль можуть виконувати миротворці ООН або незалежні спостерігачі. А європейські війська базуватимуться на більш віддалених територіях для стримування Росії. Крім того, ці сили допомагатимуть у підготовці та підтримці українських військових.

Президент Франції визнав, що серед європейських лідерів немає одностайності щодо "сил запевнення". Італія заявила, що відправить війська тільки в межах місії ООН, а Польща категорично відкинула цю ідею. Проте Франція та Британія все ж скерують військові делегації до України для розробки планів щодо майбутнього української армії та можливих форматів "сил запевнення". Більше деталей очікуються протягом місяця.

"Саме військові переговори визначать розташування, кількість військових для забезпечення ефективності місії та необхідні можливості. Поки що нічого не виключено. Ми розглядаємо варіанти на суші, в повітрі та на морі", – заявив Макрон.

Про що домовилися учасники "коаліції охочих"?

Зустріч "коаліції охочих" 27 березня відбулася після подібних нарад лідерів та військових командувачів у Франції та Великій Британії, які активно допомагають Україні. За словами Макрона, лідери також домовилися посилити короткострокову військову допомогу Україні, зокрема шляхом прискорення виділення кредитів під забезпечення заморожених у Європі російських активів.

"Ми також одностайно погодилися, що зараз не час скасовувати санкції", – наголосив французький лідер.

Своєю чергою російська влада заявила, що виконає частину угоди про припинення вогню в Чорному морі лише за умови, якщо Захід скасує обмеження на аграрний експорт РФ. Цю вимогу європейські країни рішуче відкидають.

"Очевидно, що росіяни просто затягують процес", – заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Позиція США щодо європейських сил в Україні

Спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав ідею європейських сил в Україні "спрощеною" та "політичним жестом", попри те, що американська адміністрація неодноразово критикувала Європу за недостатні оборонні зусилля.

Сам президент США Дональд Трамп не висловлював готовності надати гарантії безпеки для України. А це, на думку Стармера, необхідна умова для участі більшості європейських країн у військовій місії.

Макрон так прокоментував позицію Вашингтона: "Треба сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

Він також повідомив, що розмовляв з Трампом телефоном перед зустріччю і планує проінформувати його після переговорів. Президент Франції натякнув на можливу реакцію американського лідера, якщо Росія не дотримається умов припинення вогню.

"Якщо з Росії не буде чіткої відповіді, президент Трамп почуватиметься обдуреним і зрадженим – і буде змушений відповідно реагувати", – сказав Макрон.

Як Зеленський оцінив зустріч "коаліції охочих"?

Президент України Володимир Зеленський залишився задоволений підсумками зустрічі. Він зазначив, що європейські лідери підтвердили намір інвестувати в українське виробництво дронів і систем електронної війни, а також продовжувати санкційний тиск на Росію.

"Я відчуваю заряджену енергію в залі. Вірю, що вони не покинуть нас і продовжать підтримувати Україну", – сказав Зеленський на окремій пресконференції.

Водночас він зазначив, що перемовини щодо припинення вогню та гарантій безпеки відбуваються занадто повільно.

"На жаль, те, що ми хочемо зробити за один тиждень, триває місяцями", – підсумував президент України.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко прокоментували можливе створення "сил гарантування", вказавши, що миттєвих рішень не буде.

Дата публікації 20:52, 27.03.25 Кількість переглядів 19 Вже готові вирушити до України! Що відомо про французько-британську місію в Україні