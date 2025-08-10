Переговори / © ТСН.ua

Реклама

Європа попередила: інтереси України — ключові на переговорах президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора Володиира Путіна.

Про це пише Reuters.

Перед запланованою на 15 серпня зустріччю в Алясці, європейські лідери заявили:

Реклама

Будь-які домовленості між США та росією мають передбачати збереження українського суверенітету.

Мирний процес можливий лише без примусових територіальних поступок і з участю Києва.

ЄС уже працює над власною ініціативою, щоб не допустити рішень, які можуть зашкодити Україні.

Президент США Дональд Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту з Путіним і Володимиром Зеленським, але на цей момент Білий дім планує двосторонню зустріч, як того вимагає Путін, заявив представник Білого дому. Російські та українські офіційні особи не змогли відразу прокоментувати перспективи тристоронньої зустрічі.

Подробиці потенційної угоди не оголошувалися, але Трамп заявив, що вона передбачатиме «обмін територіями на користь обох сторін». Це може вимагати від України віддати значну частину своєї території, що, на думку Зеленського та його європейських союзників, лише заохотить російську агресію, пише Reuters.

Віце-президент США Джей Ді Венс зустрівся в суботу з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі та представниками України і європейських союзників у Чевенінг-Хаусі, заміській резиденції на південний схід від Лондона, щоб обговорити ініціативу Трампа щодо миру.

У спільній заяві лідерів Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії та Фінляндії, а також президента Європейської комісії було висловлено схвалення зусиль Трампа, водночас наголошуючи на необхідності продовжувати підтримувати Україну та тиснути на Росію.

Реклама

«Ми поділяємо переконання, що дипломатичне вирішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи», — заявили вони.

«Ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність надійних і достовірних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність», — йдеться в заяві, в якій також додається: «Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України».

Лідери заявили, що «залишаються відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою», і додали: «Поточна лінія зіткнення повинна бути відправною точкою для переговорів».

Вони заявили, що переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій.

Реклама

«Лінія фронту не є кордоном»

Керівник адміністрації Зеленського Андрій Єрмак, який брав участь у переговорах з європейськими лідерами та американськими урядовцями, заявив, що Україна вдячна їм за конструктивний підхід.

«Перемир’я необхідне, але лінія фронту не є кордоном», — сказав Єрмак, повторивши позицію Києва, що він відхилить будь-які територіальні поступки Росії.

Єрмак також подякував Венсу за «повагу до всіх точок зору» та його зусилля, спрямовані на досягнення «надійного миру».

Європейські представники висунули контрпропозицію, заявив європейський чиновник, відмовившись надати деталі.

Реклама

The Wall Street Journal повідомив, що контрпропозиція містила вимоги про те, що перемир’я має відбутися до вжиття будь-яких інших заходів, а будь-який територіальний обмін має бути взаємним, з твердими гарантіями безпеки.

«Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпал бойових дій», — цитує газета слова європейського переговорника.

Американський чиновник заявив, що багатогодинні зустрічі в Чевенінгу «призвели до значного прогресу в досягненні мети президента Трампа щодо припинення війни в Україні напередодні майбутньої зустрічі президента Трампа і президента Путіна в Алясці».

Білий дім не відразу відповів на запитання про європейські контрпропозиції.

Реклама

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон виступили з заявами і пообіцяли знайти «справедливий і тривалий мир» в Україні та «непохитну підтримку» Зеленському, вітаючи зусилля Трампа щодо припинення бойових дій, повідомив представник Даунінг-стріт.

«Майбутнє України не може бути вирішене без українців»

Не було зрозуміло, що саме було узгоджено в Чевенінгу, але Зеленський назвав зустріч конструктивною.

«Шлях до миру для України повинен бути визначений разом і тільки разом з Україною, це ключовий принцип», — сказав він у своєму вечірньому зверненні до українців.

Макрон наголосив на необхідності участі України в будь-яких переговорах.

Реклама

«Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку», — написав він у X після того, як, за його словами, провів телефонні переговори із Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і Стармером. «Європейці також обов’язково будуть частиною рішення, оскільки на кону стоїть їхня власна безпека».

Зеленський провів низку телефонних розмов з союзниками України після того, як посланець Трампа Стів Віткофф відвідав Москву в середу, де, за словами Трампа, він досяг «великого прогресу».

Україна та ЄС відкинули пропозиції, які вони вважають надто поступливими щодо Путіна, чиї війська вторглися в Україну в лютому 2022 року. Росія виправдовує війну тим, що, на її думку, Україна, орієнтуючись на Захід, становить загрозу її безпеці.

Київ і його західні союзники вважають вторгнення імперським захопленням території.

Реклама

Москва захопила чотири українські регіони — Луганськ, Донецьк, Запоріжжя і Херсон, а також Кримський півострів у Чорному морі, який був анексований у 2014 році.

Скептицизм щодо виконання угоди

Російські війська не контролюють повністю всю територію в чотирьох регіонах, і Росія вимагає, щоб Україна вивела свої війська з тих частин, які вони все ще контролюють.

Україна заявляє, що її війська все ще мають невелику опору в російській Курській області через рік після того, як вони перетнули кордон, щоб отримати перевагу в будь-яких переговорах. Росія заявила, що вигнала українські війська з Курська в квітні.

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі «Росія-Євразія», заявила, що нинішні мирні зусилля є першою «більш-менш реалістичною» спробою зупинити війну, але вона залишається скептичною щодо виконання угод.

Реклама

«Практично немає сумнівів, що нові зобов’язання можуть мати руйнівні наслідки для України», — сказала вона.

Запеклі бої точаться вздовж фронту протяжністю понад 1000 км (620 миль) на сході та півдні України, де російські війська контролюють близько п’ятої частини території країни.

Російські війська повільно просуваються на сході України, але їхня літня наступальна операція поки що не принесла значних успіхів, зазначають українські військові аналітики.

Українці залишаються непохитними.

Реклама

«Жоден військовослужбовець не погодиться поступитися територією, вивести війська з українських територій», — сказала 51-річна Олеся Петрицька агентству Reuters, показуючи на сотні маленьких українських прапорів на центральній площі Києва, встановлених на згадку про загиблих солдатів.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.