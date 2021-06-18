"Європа повинна розмовляти з Росією, якщо ми хочемо безпеки" - Меркель

"Лише шляхом переговорів можна прозондувати позиції одне одного", - переконана канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає необхідним інтенсивний діалог між Євросоюзом та Росією.

Про це пише DW.

"Росія для нас - великий виклик, але Росія також є великою сусідкою ЄС на континенті", - сказала Меркель 18 червня у Берліні перед зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За її словами, "якщо президент США Джо Байден зустрічається з Володимиром Путіним і веде дуже відкритий діалог, то принаймні виправдано, що ми з європейського боку робимо те саме":

"Ми дуже зацікавлені, якщо ми хочемо безпеки та стабільності в ЄС, залишатися у діалозі з Росією, як тяжко це не було б", - наголосила канцлерка, цитує інформагенція Reuters.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен наступного тижня з візитом прибуде до Німеччини. У німецькій столиці він зустрінеться з канцлеркою Ангелою Меркель, а також із міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання