"Європа пожинає те, що посіяла": Ердоган став на захист Путіна щодо енергетичної кризи в ЄС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що енергетична криза в Європі — це наслідки санкцій ЄС щодо Путіна та Росії. Мовляв, "Європа пожинає те, що посіяла".

За словами турецького лідера, на Європу чекає складна зима, натомість Туреччина в газовому питанні проблем не матиме.

Про це повідомляє Anadolu.

"Позиція Європи щодо пана Путіна, а також запроваджені санкції викликали реакцію у відповідь. Російський лідер дав зрозуміти: "Якщо ви робите так, то і я вчиню аналогічно". Путін використовує всі важелі та зброю, що є у його розпорядженні. Головний із цих інструментів – природний газ. На жаль, ми не хотіли б такого розвитку, але маємо в Європі те, що маємо", - сказав Ердоган.

Зазначимо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що ті країни, які пропонують поступитися РФ, лише створюють додаткові проблеми, адже "угода з дияволом не принесе ні миру, ні стабільності".

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