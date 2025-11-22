Європа проти плану Трампа: 4 ключові пункти, які вимагають переглянути

Зеленський, Трамп та Путін / © ТСН

Європейські союзники України виступили з ініціативою змінити щонайменше чотири ключові пункти «мирного плану» президента США Дональда Трампа. Європа категорично не згодна з положеннями, що стосуються розділу територій.

Про це пише BILD.

Європейці відкидають пропозицію, яка передбачає визнання всієї Донецької області та Криму російськими.

У заяві союзників наголошується: «Ми ясно притримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою».

Крім територіального питання, європейці мають серйозні застереження щодо військових та фінансових аспектів плану:

Вимога щодо скорочення української армії до 600 000 військовослужбовців є неприйнятною. Союзники вважають, що це може зробити Україну «уразливою», оскільки її армія і так чисельно поступається російській.

Європа також не вірить у надійність формальних зобов’язань Росії не нападати на Україну чи ЄС у майбутньому. Кремль уже порушував попередні угоди, тому будь-які нові домовленості з ним викликають недовіру.

Європейські союзники категорично не хочуть, щоб Володимир Путін зміг заробити на майбутньому заморожених російських активів. Цей пункт також вимагає кардинального перегляду.

Таким чином, Європа демонструє жорстку позицію, прагнучи виключити з плану Трампа будь-які положення, які б заохочували агресію Росії чи ставили під загрозу безпеку України.

Нагадаємо, у найближчі дні відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Вже затверджено склад української делегації та директиви для відповідних переговорів із США, союзниками України і представниками Росії.