Європа проти Трампа?: Reuters публікує повний текст контрпропозиції щодо мирного плану США

Велика Британія, Німеччина та Франція підготували свої пропозиції до мирного плану США з 28 пунктів.

Текст документу, вслід за The Telegraph, опублікувало агентство Reuters.

За інформацією видання, пропозиція, розроблена європейськими державами — Великою Британією, Францією та Німеччиною, бере за основу план США, але потім розглядає його по пунктах із запропонованими змінами та виключеннями.

Текст мирної угоди:

1. Підтвердження суверенітету України.

2. Між Росією, Україною та НАТО буде досягнуто повної та беззаперечної угоди про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вирішені.

(Пункт 3 плану США видалено. У проекті цього плану, йдеться: «Очікується, що Росія не вторгнеться на своїх сусідів, а НАТО не розширюватиметься далі»).

4. Після підписання мирної угоди відбудеться діалог між Росією та НАТО для вирішення всіх проблем безпеки та створення умов для деескалації, що забезпечать глобальну безпеку, розширять можливості для взаємодії та майбутніх економічних можливостей.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена до 800 000 у мирний час.

(У плані США йшлося про 600 тисяч військ, незалежно від «мирного» чи «немирного» часу. У плані ЄС від The Telegraph не було обмежень).

7. Вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, якого не існує.

(У плані США пропонувалося Україні конституційно закріпити відмову від членства в НАТО).

8. НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час.

(Пропозиція США спочатку передбачала повну відмову від розміщення в Україні сил НАТО, незалежно — чи це в мирний, чи у військовий час).

9. Винищувачі НАТО будуть розміщені в Польщі.

10. Гарантія США (щодо безпеки України), що відображає статтю 5.

a. США отримають компенсацію за гарантію

b. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантії

c. Якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до потужної скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції будуть відновлені, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги цієї угоди будуть скасовані.

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку, поки це питання буде розглядатися.

12. Надійний пакет глобальної реконструкції для України, що включає, але не обмежується:

a. Створення Фонду розвитку України для інвестування у швидкозростаючі галузі, включаючи технології, центри обробки даних та ініціативи у сфері штучного інтелекту.

b. Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, яка включає її трубопроводи та газосховища.

c. Спільні зусилля з реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів

г. Розвиток інфраструктури

e. Видобуток корисних копалин та природних ресурсів

f. Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для забезпечення фінансування з метою прискорення цих зусиль.

13. Росія має поступово реінтегруватися у світову економіку.

a. Послаблення санкцій обговорюватиметься та узгоджуватиметься поетапно та в кожному окремому випадку.

b. Сполучені Штати укладуть довгострокову Угоду про економічне співробітництво для сприяння взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, спільних проектів в Арктиці, а також різних інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

c. Росію буде запрошено назад до G8.

(У злитому The Telegraph документі від ЄС цього пункту немає).

14. Україна буде повністю відновлена ​​та отримає фінансову компенсації, зокрема через російські суверенні активи, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

15. За участю США, України, Росії та європейців буде створено спільну робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.

16. Росія законодавчо закріпить політику ненападу щодо Європи та України.

17. Сполучені Штати та Росія домовилися продовжити договори про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї, включаючи Угоду про справедливий старт.

18. Україна погоджується залишатися без’ядерною державою.

19. Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) буде перезапущено під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілена справедливо у співвідношенні 50 на 50 між Росією та Україною.

(The Telegraph писав, що, за планом ЄС, Запорізька АЕС залишиться за Україною).

20. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. Очевидно, йдеться про статус російської мови та привілеї Російської церкви.

21. Території.

Україна зобов’язується не повертати свою окуповану суверенну територію військовим шляхом. Переговори щодо обміну територіями розпочнуться від лінії зіткнення.

(США пропонували Україні віддати Москві вільні від окупантів частини Донбасу. Також передбачалося, що Вашингтон офіційно визнає Крим російським).

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, як Російська Федерація, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силою. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов’язання.

23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне переміщення зернових партій через Чорне море.

24. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет:

a. Усіх полонених та тіла загиблих буде обміняно за принципом «всі на всіх».

b. Усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей, буде повернуто

c. Буде запроваджено програму возз’єднання сімей

d. Будуть вжиті заходи для вирішення проблеми страждань жертв конфлікту

25. Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди.

(У документі ЄС не передбачений чіткий термін, тоді як США вимагали провести вибори «протягом 100 днів» після підписання угоди. У плані ЄС від The Telegraph пункту про вибори взагалі немає).

26. Буде вжито заходів для вирішення проблеми страждань жертв конфлікту.

(Замість пункту США про повну амністію учасникам конфлікту).

27. Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру під головуванням президента Дональда Трампа. Передбачаються санкції за порушення.

28. Після того, як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню негайно набуде чинності після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених пунктів для початку виконання угоди. Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.

Зауважимо, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського «контрплану» щодо України.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що поточна редакція «мирного плану США» перебуває на завершальному етапі узгодження і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.