Європа шукає місце для зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна: подробиці

Путін, Трамп, Зеленський. / © ТСН.ua

Європейські союзники “активно” розглядають кілька країн для можливих переговорів президента США Дональда Трампа, українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомили Sky News джерела в дипломатичних колах ЄС.

Співрозмовники видання повідомляють, що друга тристороння зустріч залежатиме від завтрашнього саміту Трампа і Путіна на Алясці. Втім, союзники одноголосні щодо того, що вона має відбутися Європі.

Sky News пише, якщо завтрашня зустріч буде успішною, очікується, що в суботу вдень представники ЄС та США проведуть нараду щодо наступної зустрічі між усіма трьома лідерами.

Зауважимо, Володимир Зеленський раніше пропонував Рим як місце зустрічі. Втім, Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина вважають, що необхідне більш нейтральне місце. Наприклад, провести переговори у Женеві було б значно легше. Окрім того, Анкара не раз пропонувала стати майданчиком для тристоронніх переговорів Зеленського, Трампа і Путіна.

До слова, вчора Трамп пообіцяв зателефонувати Зеленському та європейським лідерам, щоб поінформувати їх про результати зустрічі з Путіним. З його слів, якщо переговори з “фюрером” минуть «добре», то він хотів би провести ще одну зустріч – зокрема, із Зеленським.

Тим часом джерело Reuters повідомляли, що місця проведення цієї зустрічі обговорювалися Трампом, Зеленським та європейськими лідерами під час їхньої сьогоднішньої розмови. Зокрема, йшлося про міста Європи та Близького Сходу.

Нагадаємо, 13 серпня Трамп під час розмови з європейськими лідерами назвав головну мету зустрічі з Путіним на Алясці. Очільник Білого дому заявив, що не має наміру обговорювати будь-який обмін землями, але він зустрінеться з Путіним, щоб домогтися припинення вогню в Україні.

Також президент США заявляв, що під час переговорів буде прагнути повернути Україні певні ключові регіони. Втім, американський лідер не уточнив, які саме території вважає пріоритетними.