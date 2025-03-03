Європа шукає шляхи до припинення вогню в Україні: що пропонують Велика Британія та Франція

Прессекретар прем’єр-міністра Кіра Стармера заявив, що на розгляді є кілька варіантів, однак деталей не розкрив.

Європейські країни активно обговорюють можливі варіанти припинення вогню в Україні, особливо після того, як Франція запропонувала місячне перемир’я. Велика Британія підтвердила, що розглядає кілька сценаріїв, які можуть стати основою для подальших мирних переговорів.

Про це пише Reuters.

Прессекретар прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера заявив, що на розгляді є кілька варіантів, однак деталей не розкрив.

Франція, Велика Британія та інші країни Європи розглядають ідею відправлення військ до України у разі припинення вогню, але очікують підтримки від США.

Поки що жодна з країн офіційно не підтримала ініціативу Франції щодо місячного припинення вогню, проте у Великій Британії підтверджують, що тривають активні переговори щодо мирного врегулювання.

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Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що напружена ситуація в Овальному кабінеті між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським не була випадковістю, а заздалегідь підготовленою пасткою для українського лідера.

"Це була не спонтанна реакція на втручання Зеленського, а, очевидно, спланована ескалація", – заявив Мерц, додавши, що Європа повинна показати, що здатна діяти незалежно.

Водночас серед європейських чиновників зростає обурення щодо того, що вони називають зрадою України, оскільки раніше Вашингтон демонстрував стійку підтримку Києву.

Один із високопосадовців жорстко висловився після цієї ситуації:

"Дональд Трамп має обрати, чи він хоче бути лідером вільного світу чи ватажком банди здирників. Останнє нецікаве для Європи".

Попри розчарування, європейські лідери намагаються втримати США на своєму боці. Посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон закликав до перезавантаження українсько-американських відносин, визнавши, що ініціатива Трампа щодо припинення війни є "єдиною грою в місті".

Ситуація загострилася після того, як минулого місяця Трамп провів телефонну розмову з Путіним і несподівано оголосив, що переговори про припинення війни почнуться швидко. Ця заява шокувала ЄС і викликала напруженість у відносинах із Зеленським.

На тлі цих подій Європейський союз готується до екстреного саміту, який відбудеться в четвер. Лідери погодилися, що Європа має збільшити витрати на оборону, щоб показати Вашингтону, що здатна захищати себе самостійно.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у вівторок поінформує держави-члени про новий план зміцнення оборонної промисловості та військового потенціалу ЄС.

"Ми хочемо міцного миру, але його можна побудувати лише на силі. А сила починається з посилення власних оборонних можливостей", – наголосила вона.