Сьогодні Європа “перебуває на межі потенційного великого конфлікту”, не маючи достатньо можливостей для його вирішення.

Про це заявив спецпредставник ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван, повідомляє The Guardian.

“Коли прокидаюся вранці, перше, що я перевіряю, це скільки людей загинуло в Україні вчора. Це не випробування. Це справжній конфлікт, і це випробовує нас”, - наголосив політик.

З його слів, дрони, що фіксують в Данії, Естонії, в німецькому Мюнхені, призвели до того, що Європа опинилася на межі потенційного великого конфлікту, але “ми не готові з ним впоратися”.

“Як Європа, ми не готові з цим впоратися. Це означає, що нам доведеться витрачати більше грошей на оборону. Я б волів, щоб ми витратили їх на школи, лікарні та інші речі, але, чесно кажучи, не витрачаючи їх на оборону, ми не зможемо витратити їх на школи, лікарні та на ті добрі речі, які потрібні нашому народу”, - наголосив Девід О’Салліван.

Нагадаємо, президент-диктатор Росії Володимир Путін продовжує погрожувати Європі. Під час виступу у Валдайському клубі він зробив низку заяв та озвучив традиційні наративи свого режиму. Зокрема, “фюрер” заявив, що Москва уважно стежить за «мілітаризацією» Європи, мовляв, «ніхто не сумнівається», що відповідь Росії на це «не змусить себе довго чекати».