Європа та США зрозуміли, що Путіна треба зупиняти - професор Гарвардського університету

Європа змінилась, проте і досі не хоче залучатися до війни проти Росії.

З перспективи Заходу відбулась кардинальна зміна не тільки в США, але також в Європі. Стало зрозуміло, що Путіна треба зупиняти.

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Про це в інтерв'ю НВ розповів директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій.

"Цього розуміння не було у 2008 році під час Грузії, не було під час Криму, не було під час Донбасу. Зараз прокинулися. Причому прокинулася навіть Європа. Вона на сьогодні об'єднана настільки, що це важко уявити. Я зараз перебуваю у Відні. Щойно прийшов з виступу на панелі в найбільшому віденському театрі. Зала була заповнена. Я не знаю, як довго вже прикрашені українськими прапорами театр і головні будівлі… І це є Відень. Це столиця Австрії, яка фактично позиціонувала себе і бізнесово, і політично, як міст із Росією. Це лакмусовий папірець, говорячи про решту Європи, і особливо про Сполучені Штати Америки", - наголосив професор.

Плохій додав, що Європа зараз дуже змінилась: Німеччина оголосила про рішення подвоїти військовий бюджет. Польща оголосила про рішення подвоїти свої збройні сили, при тому, що понад два мільйони біженців Польща вже приймає.

"Це кардинальні зміни. Але за всіх цих змін, і це було заявлено із самого початку, немає готовності закрити небо (no-fly zone) у той спосіб, у який Україна хотіла. Чи якось долучитися до війни, бо йдеться про те, що це є Третя світова війна. Так що поза цією, так би мовити, червоною лінією і Сполучені Штати, і Європа роблять те, що три тижні тому фактично неможливо було уявити. Це багато. Але є дуже чітка межа, якої вони не готові переступати", - сказав Сергій Плохій.

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