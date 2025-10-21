Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – джерела Bloomberg

ЗСУ / © Associated Press

Європейські країни спільно з Україною готують пропозицію для завершення війни Росії проти України, яка складається з 12 пунктів. План передбачає припинення бойових дій, повернення депортованих дітей та обмін полоненими, а також гарантії безпеки та фінансову підтримку Києва.

Про це повідомляють джерела Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із підготовкою документа, пропозиції передбачають створення контрольної ради під головуванням президента США Дональда Трампа, яка буде слідкувати за виконанням домовленостей. Після того як Росія погодиться на припинення вогню та зупинить просування по території України, план передбачає повернення всіх депортованих дітей, обмін полонених, надання Україні гарантій безпеки, фінансування відновлення країни та шлях до прискореного вступу в ЄС.

Санкції проти Росії поступово скасовуватимуться, проте близько $300 млрд заморожених резервів центрального банку будуть повернуті Москві тільки після внеску в реконструкцію України. Обмеження можуть знову набути чинності у випадку нової агресії.

Москва та Київ почнуть переговори щодо управління окупованими територіями, але юридичного визнання їх як російських не буде. Росія наразі відмовляється припиняти бойові дії по існуючих лініях, незважаючи на значні втрати у війні, яка триває четвертий рік.

Європейські лідери заявили, що підтримують негайне припинення війни по існуючих позиціях, щоб почати мирні переговори. Українські союзники з «Коаліції охочих» зберуться у п’ятницю, а на саміті ЄС у Брюсселі у четвер обговорять нові санкції проти Кремля та фінансову допомогу Україні за рахунок заморожених російських резервів.

Президент України Володимир Зеленський висловився проти угоди у Будапешті через проросійську позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, але заявив, що візьме участь у переговорах, якщо буде запрошений.

«Ми наблизилися до можливої кінцевої точки війни, я можу це точно сказати», — зазначив Зеленський після свого візиту до США. Він підкреслив, що війна має бути «заморожена» по чинних лініях перед початком переговорів, а територіальні питання можна обговорювати пізніше.

Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським також заявив, що обидві сторони мають «зупинитися на лініях фронту, повернутися додому і припинити вбивства», а територіальні дискусії можливі пізніше. За його словами, він погодився на зустріч із Путіним у Будапешті найближчими тижнями.

Росія ж продовжує вимагати від України передачу всієї східної частини Донбасу, проте повноцінного контролю над територіями не має і в умовах бойових дій це займе роки, якщо взагалі стане можливим.

