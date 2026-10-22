Александр Стубб / © Associated Press

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На тлі відновлення переговорів щодо закінченя війни в України в Європі знову заговорили про необхідність знайти власного представника для діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Politico.

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Європейські країни, за даними ЗМІ, побоюються, що Трамп може укласти домовленості з Росією без їхньої участі. У зв’язку з цим вони обговорюють, хто саме міг би вести прямі переговори з Москвою від імені Європи.

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«Путін не сприймає Європейський Союз як серйозного партнера. Він не хоче спілкуватися з Урсулою фон дер Ляєн, не розмовляє з Каєю Каллас. Він також припинив контакти з іншими європейськими лідерами, включно з Емманюелем Макроном», — заявив президент Чехії Петр Павел.

На його думку, Європі варто обрати одного або кількох лідерів і наділити їх повноваженнями для переговорів з Росією.

Як пише Politico, одним із головних претендентів на цю роль вважають президента Фінляндії Александра Стубба. У нього налагоджені стосунки з Трампом, а Фінляндія має значний досвід взаємодії з Росією.

Також розглядається кандидатура голови Європейської ради Антоніу Кошти. Минулого тижня європейські лідери вже запитували його, чи не час починати діалог з Путіним, однак він відмовився.

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«Якщо ми хочемо брати участь у переговорах, Кошта має почати розмову з Путіним. Відмова від діалогу грає на руку нашим опонентам», — заявив один із дипломатів.

Нагадаємо, Володимир Путін запропонував Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну провести тристоронній саміт під час форуму АТЕС у Китаї. За даними WSJ, ініціатива пов’язана з пошуком домовленостей щодо війни в Україні на умовах Москви.

За даними видання, Кремль запропонував провести переговори на полях саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС), який відбудеться 18 та 19 листопада у китайському Шеньчжені.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що можливість такої зустрічі обговорюється.

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Україна виступила проти ідеї тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та Росії без участі Києва. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що такий формат переговорів може не наблизити завершення війни, а навпаки, буде рішенням, яке заохотить Володимира Путіна продовжувати агресію проти України.

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