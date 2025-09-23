- Дата публікації
Європа відбирає країни для можливого збройного протистояння з Росією — Рибачук
Європа формує новий вимір безпеки, де ключова роль належатиме самим європейським країнам, а не США.
У Європі відбувається процес неформального відбору держав, які готові до прямого збройного протистояння з Росією, якщо та знову піде на агресію.
Про це в етері Еспресо розповів голова ГО Центр спільних дій, віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році Олег Рибачук.
«Насправді відбулися події, які вже принципово змінили світ, у якому ми живемо. І так, як було, вже не буде — зокрема, це стосується розуміння безпеки та ролі США в цій системі», — наголосив він.
За словами Рибачука, варто відверто визнати: діючий президент США Дональд Трамп не є тим лідером Заходу, на якого можна покладатися.
«Немає жодних сумнівів у тому, що Трамп — відверто слабкий президент, і він не наважиться на жодні санкції», — додав політик.
Він зазначив, що нині Європа усвідомила: безпека — це передусім відповідальність самих європейських держав. За його словами, сьогодні діє формула, коли за гроші Європи Трамп продає американську зброю, яку постачають в Україну.
«Україна має планувати своє майбутнє в союзі з тими країнами, які добре розуміють, що таке Росія. Дуже влучно про це сказав президент Фінляндії: якщо ми надаємо гарантії Україні, то маємо усвідомлювати, що країни, які надають ці гарантії, повинні бути готові у разі порушення з боку Росії вступити в прямий збройний конфлікт», — підкреслив Рибачук.
Він резюмував, що відбувається відбір тих держав, які це усвідомлюють і готові діяти, розуміючи, що лише пряма протидія може зупинити Росію.
«Усе інше — лише красиві ритуальні жести й заяви», — підсумував політик.
