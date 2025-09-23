Євросоюз / © Associated Press

У Європі відбувається процес неформального відбору держав, які готові до прямого збройного протистояння з Росією, якщо та знову піде на агресію.

Про це в етері Еспресо розповів голова ГО Центр спільних дій, віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році Олег Рибачук.

«Насправді відбулися події, які вже принципово змінили світ, у якому ми живемо. І так, як було, вже не буде — зокрема, це стосується розуміння безпеки та ролі США в цій системі», — наголосив він.

За словами Рибачука, варто відверто визнати: діючий президент США Дональд Трамп не є тим лідером Заходу, на якого можна покладатися.

«Немає жодних сумнівів у тому, що Трамп — відверто слабкий президент, і він не наважиться на жодні санкції», — додав політик.

Він зазначив, що нині Європа усвідомила: безпека — це передусім відповідальність самих європейських держав. За його словами, сьогодні діє формула, коли за гроші Європи Трамп продає американську зброю, яку постачають в Україну.

«Україна має планувати своє майбутнє в союзі з тими країнами, які добре розуміють, що таке Росія. Дуже влучно про це сказав президент Фінляндії: якщо ми надаємо гарантії Україні, то маємо усвідомлювати, що країни, які надають ці гарантії, повинні бути готові у разі порушення з боку Росії вступити в прямий збройний конфлікт», — підкреслив Рибачук.

Він резюмував, що відбувається відбір тих держав, які це усвідомлюють і готові діяти, розуміючи, що лише пряма протидія може зупинити Росію.

«Усе інше — лише красиві ритуальні жести й заяви», — підсумував політик.

