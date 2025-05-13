Володимир Зеленський та «Коаліція охочих» / © Володимир Зеленський

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Європейські лідери готові дочекатися ​​зустрічі Володимира Зеленського та Путіна у Туреччині, перш ніж просити США запровадити нові жорсткі санкції проти Москви.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Після розмов між американськими та європейськими посадовцями в понеділок стало зрозуміло, що американська сторона хоче дати можливість для переговорів між Росією та Україною відбутися в четвер, 15 травня, перш ніж посилювати тиск на Путіна, за словами джерел, які попросили не називати їх імен, обговорюючи приватні дискусії.

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Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню у четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви, додали вони. Поки що Кремль не повідомив, чи буде Путін присутній.

Державний департамент не одразу відповів на запит про коментар.

Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, адміністрація Трампа підготувала варіанти для президента, щоб посилити економічний тиск на Росію, якщо він цього забажає. У дописі в соціальних мережах 8 травня Трамп заявив, що «США та їхні партнери запровадять подальші санкції», якщо режим припинення вогню не буде дотримуватися.

Наступні кроки адміністрації Трампа щодо Росії були незрозумілими протягом останніх 48 годин.

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У суботу лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вважали, що вони отримали згоду від Трампа, згідно з його дописом у соціальних мережах, підтримати план 30-денного припинення вогню, що починається з понеділка, з узгодженими санкціями США та Європи проти Росії, якщо Москва продовжить удари по Україні.

Однак Трамп відмовився публічно підтримати цей новий графік і натомість закликав Зеленського зустрітися з Путіним у Туреччині цього тижня, позиція, якої європейці не очікували, але яку Зеленський все ж таки прийняв.

У понеділок у розмовах між американськими та європейськими чиновниками американська сторона не чітко висловила свою готовність запровадити санкції проти Росії, якщо атаки продовжаться цього тижня, і що вона робитиме, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить атакувати Україну, заявили європейські чиновники.

Раніше в понеділок Трамп озвучив ідею полетіти до Туреччини, щоб приєднатися до потенційної зустрічі Зеленського та Путіна. «Я думав про те, щоб полетіти туди», — сказав Трамп у понеділок у Білому домі. «Я не знаю, де буду в четвер — у мене так багато зустрічей — але я думав про те, щоб насправді полетіти туди».

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Сенатор США Ліндсі Грем, союзник Трампа, заявив на початку цього місяця, що він має двопартійну підтримку законопроєкту, який передбачає запровадження «жорстоких» нових санкцій проти Росії, включаючи 500% тариф на імпорт з країн, що купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Напередоді стало відомо, що Трамп звернувся до президента Туреччини Ердогана з пропозицією стати посередником у переговорах щодо закінчення війни в Україні. Аналітики вважають, що це вказує на одне — Трамп не в силах виконати свої обіцянки, тому шукає підтримку.