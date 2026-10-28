Європа виходить на Путіна напряму: Зеленський заговорив про кінець ізоляції Росії

Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський позитивно ставиться до ініціативи Фінляндії та Норвегії відкрити окремий канал комунікації з Росією. За його словами, це дозволить Європі отримувати інформацію не лише через США, а Москві — безпосередньо чути позицію європейських держав.

Про це глава держави повідомив під час спілкування із представниками медіа, передає кореспондент ТСН.ua.

Реклама

«Це була ініціатива лідерів Норвегії і Фінляндії. У своєму офіційному повідомленні вони так і зазначили, що Норвегія і Фінляндія представляють Норвегію і Фінляндію. І говорять не просто як країни європейські, а як країни-сусіди Росії», — сказав Зеленський.

Реклама

Президент наголосив, що ці країни заздалегідь обговорюють свої дії з Україною, Європою та Сполученими Штатами.

«Вони хочуть мати більшу роль. У нас дійсно дуже хороші відносини з цими країнами. Вони дійсно допомагають», — зазначив він.

За словами Зеленського, питання майбутніх гарантій безпеки безпосередньо стосується і Фінляндії з Норвегією.

«Коли є гарантії безпеки, які хоче проговорювати Україна, і гарантії безпеки, які хоче проговорювати Росія, вони вважають, що для них це також серйозний виклик — як для сусідів Росії, як для європейських країн і як для серйозних наших партнерів. Вони хочуть брати більшу участь», — сказав президент.

Реклама

Він додав: «Я позитивно ставлюсь до цих лідерів і до цих країн — ми їм вдячні. Ми проходимо довгий шлях і проходимо його разом. Формат їхньої комунікації мені зрозумілий».

Зеленський про дипломатичну ізоляцію Росії

Водночас президент заявив, що після зустрічі на Алясці дипломатична ізоляція Росії фактично почала руйнуватися.

«На мій погляд, зустріч на Алясці свого часу зняла дипломатичну ізоляцію з Росії. Це факт: росіяни були дипломатично ізольовані значною частиною світу, і Аляска зняла цю ізоляцію», — сказав Зеленський.

Після цього, за його словами, контакти з російською стороною почали активізувати й деякі європейські країни.

Реклама

«Після Аляски вже були комунікації європейців. Просто не так відкрито, як це зробили лідери Норвегії і Фінляндії. Всі розуміють, що були комунікації на рівні радників із питань нацбезпеки, на рівні розвідок», — заявив президент.

Він додав, що з Росією також контактували Туреччина та країни Близького Сходу.

«Тобто це відбувається. Були комунікації деяких людей, про які ми потім дізналися — вже після того, як вони відбулись», — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що у випадку Фінляндії та Норвегії підхід є відкритим і заздалегідь погодженим із партнерами.

«А тут абсолютно відкрита гра — завчасне обговорення, повний бриф, прозорі завдання. Фінляндія і Норвегія показують, що хочуть відкрити ще якийсь канал комунікації, щоб Європа могла отримувати інформацію не тільки через США і щоб Росія могла чути певні речі безпосередньо», — підсумував Зеленський.

Що відомо про переговори Путіна зі Стуббом і Стере

27 жовтня Володимир Путін провів переговори з лідерами Фінляндії та Норвегії — Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стере. Вони передали Кремлю позицію Києва щодо завершення війни, зокрема наголосили на необхідності конкретних кроків Росії для деескалації та припинення ударів по критичній інфраструктурі України.

За даними Reuters, Путін заявив, що Москва не відмовляється від наміру захопити весь Донбас. Європейські лідери у відповідь наголосили, що завершення війни має привести до справедливого миру.

В ISW також зазначали, що Москва продовжує наполягати на давніх вимогах щодо НАТО, зокрема поверненні Альянсу до кордонів 1997 року. На думку аналітиків, це свідчить, що Кремль поки не демонструє готовності припинити бойові дії.

Новини партнерів