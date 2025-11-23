Європа висунула контрпропозиції до "мирного плану" Трампа: три ключові вимоги

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон / © ТСН.ua

На тлі ультимативних вимог Білого дому до президента України Володимира Зеленського погодитись на спірний «мирний план», Європейський Союз та його ключові союзники висунули власні контрпропозиції. Європейське бачення угоди суттєво відрізняється від американського та не передбачає територіальних поступок Росії як умови для припинення вогню, а також засуджує ідею обмеження чисельності Збройних сил України.

Про це пише The Washington Post з посиланням на копію документа, отриману виданням.

Вимоги Трампа

У суботу, 22 листопада, президент США Дональд Трамп посилив тиск на Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки (четвер, 27 листопада), або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».

Цей коментар, зроблений журналістам у Вашингтоні, є частиною кампанії Білого дому щодо примусу Києва до прийняття «мирного плану», який, на думку критиків, є вигідним виключно для Москви. План вимагає від України низки неприйнятних поступок, зокрема відмови від території та суттєвого скорочення Збройних сил, а також заборону на присутність військ НАТО на українській території.

Водночас, Трамп натякнув на певну гнучкість. На запитання, чи є це його остаточною пропозицією, він відповів: «Ні».

«Я хотів би досягти миру. Це мало статися давно… Ми намагаємося покласти цьому край. Так чи інакше, ми повинні це закінчити», — заявив Дональд Трамп.

Контрплан Європи: три ключові вимоги

На полях зустрічі G20 у Йоганнесбурзі у суботу, понад десяток європейських лідерів, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном, розробили контрпропозицію.

У спільній заяві лідери назвали оригінальний план США «основою, яка вимагатиме додаткової роботи», наголосивши на своєму занепокоєнні:

«Ми стурбовані запропонованими обмеженнями на Збройні сили України, які залишили б Україну вразливою до майбутніх нападів.»

Європейська пропозиція, згідно з документом, містить три ключові відмінності від американського плану:

Жодних обмежень на ЗСУ: ЄС наполягає, що Київ має зберегти право на повноцінну обороноздатність, щоб не залишитися вразливим. Повернення контролю над критичною інфраструктурою: Україна повинна відновити контроль над Запорізькою атомною електростанцією, Каховською дамбою та забезпечити вільні переходи через Дніпро. Також Київ має повернути контроль над Кінбурнською косою. Територіальні питання — після припинення вогню: Пропозиція Європи не передбачає відведення українських військ з Донбасу як обов’язкову передумову для укладення миру.

ЄС та Британія приєдналися до переговорів у Женеві

Як повідомляє Politico, європейським представникам нарешті вдалося отримати місце за столом переговорів Трампа щодо України. ЄС та Велика Британія візьмуть участь у кризових переговорах у Швейцарії, які розпочалися в неділю, 23 листопада.

Очікується, що Бйорн Зайберт, голова кабінету президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, та топ-радники з Франції та Німеччини тиснутимуть на команду Трампа з метою пом’якшити пропозицію про передавання Росії повного контролю над територією Донбасу.

Союзники України виступають за те, щоб будь-яке припинення вогню починалося з принципу заморожування конфлікту по поточній «лінії зіткнення». Однак це має бути лише для початку переговорів, а не як остаточне врегулювання. НАТО та ЄС побоюються, що відмова України від територій заохотить кремлівського диктатора Володимира Путіна до подальшої агресії.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Йоганнесбурзі наголосив на високих ставках.

«Якщо Україна програє цю війну і, можливо, зазнає краху, це матиме наслідки для європейської політики в цілому, для всього європейського континенту. Ось чому ми так рішуче віддані цій справі», — заявив німецький канцлер.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що завдяки зусиллям президента США конфлікт, який він «успадкував», знаходиться «за два метри» від завершення. Він назвав мирний план «роботою в процесі», натякнувши на те, що документ не є остаточним і підлягає доопрацюванню.