Бербок сказала, чи відправить Берлін своїх солдатів до України

За словами Бербок, міцний і справедливий мир вимагає більшого, ніж просто "псевдорішення".

У Німеччині розглядають різні формати миротворчого процесу, зокрема і відправлення військових бундесверу у складі міжнародної місії для забезпечення режиму припинення вогню після закінчення війни.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю FAZ.

"Після нападу Росії на нашого сусіда ми не можемо жити у райдужному світі, як раніше, і думати, що американці якось за нас у всьому розберуться. Це також означає, що коли відбудуться мирні переговори, ми в Європі захищатимемо свою власну безпеку", -- наголосила Бербок.

Вона підкреслила, що міцний і справедливий мир вимагає більшого, ніж "просто псевдорішення".

"Я розглядаю різні елементи стабільної миротворчості із ключовими європейськими партнерами та Україною. Миротворча місія також може бути елементом, який, звісно, ​​вимагатиме зусиль від нас, європейців, а також від інших партнерів. Тому що ми знаємо, що миротворчі місії є тим стабільнішими, чим більше міжнародних зобов'язань", - зазначила міністерка.

Вона пояснила, що в ідеалі у миротворчій місії мають брати участь не тільки європейські союзники України, а й країни за межами Європи, у добрих відносинах з якими зацікавлений Путін.

Нагадаємо, міністр оборони ФРН не виключає можливості присутності німецьких солдатів в Україні. За його словами, німецькі військові могли б охороняти буферну зону в Україні у разі припинення вогню.

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