Бербок сказала, чи відправить Берлін своїх солдатів до України

За словами Бербок, міцний і справедливий мир вимагає більшого, ніж просто "псевдорішення".
У Німеччині розглядають різні формати миротворчого процесу, зокрема і відправлення військових бундесверу у складі міжнародної місії для забезпечення режиму припинення вогню після закінчення війни.
Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю FAZ.
"Після нападу Росії на нашого сусіда ми не можемо жити у райдужному світі, як раніше, і думати, що американці якось за нас у всьому розберуться. Це також означає, що коли відбудуться мирні переговори, ми в Європі захищатимемо свою власну безпеку", -- наголосила Бербок.
Вона підкреслила, що міцний і справедливий мир вимагає більшого, ніж "просто псевдорішення".
"Я розглядаю різні елементи стабільної миротворчості із ключовими європейськими партнерами та Україною. Миротворча місія також може бути елементом, який, звісно, вимагатиме зусиль від нас, європейців, а також від інших партнерів. Тому що ми знаємо, що миротворчі місії є тим стабільнішими, чим більше міжнародних зобов'язань", - зазначила міністерка.
Вона пояснила, що в ідеалі у миротворчій місії мають брати участь не тільки європейські союзники України, а й країни за межами Європи, у добрих відносинах з якими зацікавлений Путін.
Нагадаємо, міністр оборони ФРН не виключає можливості присутності німецьких солдатів в Україні. За його словами, німецькі військові могли б охороняти буферну зону в Україні у разі припинення вогню.
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