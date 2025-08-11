Європа непохитно підтримує Україну, але її зусилль замало для досягнення миру / © Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Європу взяти на себе більш значну роль у фінансуванні України, заявивши, що американці «втомилися» від закордонних витрат. Проте, навіть якщо Європа залишатиметься непохитною у своїй дипломатичній позиції, їй бракує сил підтримати Київ у переговорах та забезпечити дотримання майбутнього перемир’я.

Про це пише британське видання The Times,

Заклик США та слабкість Європи

Венс заявив, що Вашингтон «закінчив фінансувати» Київ. Він закликав європейських союзників до «більш прямої та суттєвої участі у фінансуванні цієї війни». Його слова пролунали на тлі підготовки до зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, що викликає занепокоєння у європейських лідерів.

Видання підкреслює, що ця ситуація викриває європейську військову слабкість. Так звана «коаліція охочих», багатонаціональні сили, очолювані Великою Британією та Францією для підтримки України, навряд чи зможуть зібрати необхідну кількість військ. За даними The Times, європейські міністри оборони заявляють, що «немає шансів» зібрати навіть 10 000 військових, не кажучи вже про 64 000, на які сподівалися раніше.

«Якщо ми не можемо зібрати навіть 64 000, це не просто виглядає слабко — це і є слабко», — зазначила міністерка оборони Литви Довіле Сакалієне, під час звернення до європейських колег.

Скільки військ потрібно для миру

Видання нагадує, що за оцінками президента Зеленського, для забезпечення миру по всій лінії фронту необхідно 200 000 військовослужбовців, а експерти називають цифру близько 600 000. Водночас Росія має у своєму розпорядженні армію, що налічує 800 000 солдатів.

Попри те, що Європа обійшла США як найбільший постачальник допомоги Україні за загальним обсягом фінансування, США досі надають найскладніше та найсучасніше озброєння. Крім того, більша частина європейської допомоги витрачається на купівлю зброї американського виробництва, що підкреслює залежність Європи.

«США мають силу змусити Росію серйозно вести переговори», — заявила глава політики ЄС Кая Каллас.

Вона додала, що будь-яка угода «має включати Україну та ЄС».

Дипломатичні зусилля Європи є значними, але без військової підтримки вони ризикують бути символічними. Здатність відстоювати територіальну цілісність України, як стверджується у публікації, залежить від подальшої прихильності США до надання зброї та військ, а також політичної волі Вашингтона.

Нагадаємо, в ISW пояснили, для чого Кремлю потрібен саміт на Алясці. На думку аналітиків, заяви представників РФ свідчать про реальний мотив Путіна — непохитне бажання капітуляції Києва.