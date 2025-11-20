Європа занепокоєна "мирним планом" Трампа: деталі від Politico

Дональд Трамп / © Associated Press

Так званий «мирний план», що складається з 28 пунктів і розроблений за участі Російської Федерації, став, останньою спробою Білого дому покласти край війні Росії проти України. Втім, умови цієї пропозиції викликали справжній шок у Києві та серед європейських союзників.

Про це пише Politico.

Європейські та американські чиновники відкрито заявили про «замішання», оскільки багато аспектів плану залишаються неясними. Особливе занепокоєння викликає питання про можливі територіальні поступки України та згадування НАТО.

Джерела Politico, знайомі із ситуацією, підтвердили, що план у його нинішньому вигляді може вимагати від України значних поступок. Йдеться не лише про обмеження на військові потреби, а й про відмову від територій. Хоча положення, як підкреслюється, залишаються предметом переговорів.

Крім того, спливло не анонсоване раніше питання про НАТО. США обмірковують, чи варто згадувати членство України в Альянсі та яким чином це зробити. Нагадаємо, що Москва давно вимагає від Києва не вступати до Альянсу, а для України членство в НАТО є гарантією безпеки від майбутніх вторгнень.

Європейські союзники категорично стурбовані ідеєю надання Росії територіальних поступок, вважаючи це заохоченням агресії Москви та створенням небезпечного прецеденту.

Розробка плану розпочалася з таємної зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Уїткоффа зі спецпредставником РФ Кирилом Дмитрієвим у Майамі. При цьому, як заявив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадепуль, європейських союзників про це не інформували. Лондон також не був поінформований про процес.

Європейські та українські чиновники давно з острахом ставляться до підходу Уїткоффа, вважаючи його тихі консультації з Росією прикладом того, як Кремль вводить його в оману щодо справжніх цілей Путіна.

«Росіяни чітко визначили Уїткоффа як людину, готову просувати їхні інтереси», — висловив думку один із військових чиновників ЄС.

Незважаючи на міжнародний скептицизм, Білий дім залишається оптимістичним, заявляючи про можливість узгодження рамкового документа про припинення війни вже до кінця місяця.

Нагадаємо, The Telegraph повідомило, що команда Дональда Трампа підготувала попередній варіант мирної угоди щодо України й Росії. Проєкт передбачає вихід ЗСУ з усього Донбасу, передання регіону Москві «в оренду», обмеження оборонних можливостей України та згортання американської військової підтримки.

Натомість Вашингтон пропонує певні гарантії безпеки, тоді як від Росії вимагають лише часткового відведення військ у Запорізькій і Херсонській областях. План викликав різку критику як такий, що фактично змушує Київ до неприйнятних поступок, які суперечать українським «червоним лініям».