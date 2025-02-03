Європа занепокоєна загрозами Трампа щодо тарифів і територіальних претензій

З моменту повернення президента США Дональда Трампа до офісу минулого місяця його підхід до міжнародних відносин став агресивним, спрямованим на посилення американської влади шляхом введення тарифів і тиску на союзників.

Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що Трамп використовує мита як важіль для тиску на інші країни, вимагаючи, щоб вони виконували його вимоги, такі як прийняття депортованих мігрантів і поступки в територіальних питаннях. Цей підхід змусив президента Колумбії Густаво Петра погодитись на продовження депортаційних рейсів, а також призвів до оголошення значних інвестицій Данії в безпеку Гренландії, на яку Трамп має намір звернути свою увагу.

Однак критики попереджають, що такий підхід може призвести до довгострокових негативних наслідків, оскільки країни можуть шукати альтернативних партнерів, таких як Китай. У Європі, зокрема, лідери почали висловлювати занепокоєння щодо загрози тарифів з боку США, що може послабити їхню готовність підтримувати політику Вашингтона щодо Китаю.

Лідери Європи змушені зосередитися на вимогах США щодо територіальних претензій, що ставить під загрозу їхню здатність підтримувати Україну в умовах російської агресії. Крім того, деякі європейські політики попереджають, що можливі тарифи з боку Трампа можуть знизити їхню готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами у політиці щодо Китаю.

"Цього разу Трамп використовує тарифи як інструмент ширшого примусу — тактика, яка, на думку критиків, послаблює принципові аргументи Вашингтона проти інших країн, таких як Китай і Росія, які намагаються залякати своїх сусідів і змусити їх підкоритися", — пише кореспондент.

Зараз ЄС та інші країни висловлюють готовність дати відповідь на загрози тарифів. Трамп же продовжує наполягати на своїх вимогах, заявляючи, що США отримають Гренландію, попри опір Данії, і що це необхідно для захисту "вільного світу". Європейські політики стурбовані цим підходом і попереджають, що він може призвести до посилення позицій таких країн, як Росія та Китай. Ці дії викликали дипломатичні зіткнення, і Данія організувала термінові переговори з європейськими лідерами, підкреслюючи важливість суверенітету та міжнародного права.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дональд Трамп почав усвідомлювати складність ситуації у російсько-українській війні та й те, що знадобиться значно більше часу і зусиль, щоб її закінчити.

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