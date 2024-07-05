Європа жорстко відреагувала на візит Орбана до Путіна: головні заяви

Візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви 5 липня 2024 року викликав хвилю критики та занепокоєння серед європейських лідерів та політиків.

Представники різних країн ЄС висловили свою позицію щодо поїздки угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви, наголошуючи на її невідповідності загальній політиці Євросоюзу.

Як у ЄС відреагували на так звану "миротворчу місію" Орбана у Росії — читайте на ТСН.ua.

Так, верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що візит Орбана відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

"Позиція ЄС щодо війни Росії проти України виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Орбан не представляє Євросоюз", - написав він у X.

Таку ж думку висловив і прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала: "Позиція Чехії чітка: Путін - агресор, ми на боці України".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також зазначив, що Орбан перебуває у Москві суто як прем'єр-міністр Угорщини, а не представник ЄС. "Європейську Раду з питань зовнішньої політики представлятиме Шарль Мішель. Позиція ЄС дуже чітка: ми засуджуємо російську агресивну війну. Україна може розраховувати на нашу підтримку", - підкреслив він.

Своєю чергою, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що кремлівського правителя Путіна не зупинить умиротворення. "Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - додала вона.

Депутат Європейського парламенту Даніель Фройнд опублікував старі фотографії візитів Орбана та голови МЗС Угорщини Петера Сійярто до Росії. "Візит Орбана до Москви не повинен нікого дивувати. Дивує той факт, що він робить це під час головування в Раді ЄС, чому можна було б запобігти", - зазначив німецький політик.

Водночас прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас переконана, що Орбан використовує своє головування в Євросоюзі для того, щоб посіяти плутанину: "ЄС єдиний, чітко підтримує Україну і виступає проти російської агресії".

Такої ж думки дотримується і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон. Він назвав використання головування Угорщини в ЄС безвідповідальним та нелояльним: "Це посилає неправильний сигнал зовнішньому світу і висміює український народ, який бореться за свою свободу. Пан Орбан стоїть у цьому питанні на самоті, він не говорить від імені Європейського Союзу і не говорить від імені всіх нас, глав держав та урядів".

Крім того, польський прем'єр Дональд Туск процитував слова самого Орбана про те, що угорська сторона "послужить важливим інструментом для того, щоб зробити перший крок до миру". "Питання в тому, в чиїх руках цей інструмент", - запитав він.

Натомість депутат Бундестагу Міхаель Рот відвертіше і різкіше розкритикував поїздку Орбана. "Скандал полягає в тому, що Орбан ганебно зловживає головуванням у Раді ЄС і їздить до Кремля без мандата. Він підриває основні принципи зовнішньої політики ЄС. Або угорський уряд поважає свою нинішню роль в ЄС, або він повинен піти у відставку з посади голови", - написав він.

Депутат Національних зборів Франції Клеман Бон назвав поїздку Орбана ганебною: "Коли друзі Марін Ле Пен при владі, ось що ви отримуєте: Орбан у Москві рука об руку з Путіним. Це ганьба. Європа не капітулює. Повна підтримка України, яка захищає нашу безпеку".

Візит Орбана, схоже, матиме наслідки для самої Угорщини. Таким чином, на брифінгу у Брюсселі речник Європейської комісії Ерік Мамер повідомив, що такий крок Орбана поставив під питання візит очільника ЄК до Угорщини.

"Ми вважаємо, що це підриває єдність і рішучість, які ми повинні продемонструвати, щоб ця війна закінчилася. Цей візит до Москви серйозно ставить під питання традиційну поїздку голови комісії до Угорщини у цьому випадку (головуючої у Раді ЄС країни – ред.), яку ми планували відразу після літньої перерви", - цитує його Європейська правда.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ОРБАН зібрався після Києва до ПУТІНА! Керівники ЄС ОБУРЕНІ".

Візит Орбана до Путіна 5 липня

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Росії у п'ятницю, 5 липня. У Москві він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Візит угорського політика заздалегідь не анонсувався ні Москвою, ні Будапештом. Напередодні видання Financial Times, посилаючись на одне угорське та два джерела в ЄС, повідомляло, що Орбан зустрінеться з диктатором РФ, щоб "вислухати обидві сторони конфлікту".

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