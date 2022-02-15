"Європа зітхнула б з полегшенням": Лавров прокоментував заяву Пристайка про нібито "відмову України від НАТО"

За словами Лаврова, в Україні нібито "є розумні люди" які підтримують відмову від вступу до Альянсу.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що відмова Києва від членства в НАТО дозволила б багатьом європейським країнам "зітхнути з полегшенням".

Як повідомляє російське агентство ТАСС, про це міністр сказав сьогодні, 15 лютого, під час прес-конференції, коментуючи заяву посла України у Британії Вадима Пристайка про те, що Київ нібито міг би змінити свою позицію щодо вступу в альянс, якби цей крок допоміг "запобігти війні з Росією".

"Що стосується заяви посла України в Лондоні щодо можливості відмови його країни від членства в НАТО, якщо вона допомагатиме встановленню миру, співпраці, загальному благополуччю, то можу тільки сказати, що є розумні люди. Я переконаний, що якби це сталося, багато хто зітхнув би з полегшенням, у тому числі і в Європі", — заявив Лавров.

За його словами "зітхнули б з полегшенням" ті, хто "чесно підходить до підписів під документами ОБСЄ, а не намагається прикритися ними для потайного проведення політики на розкол Європи, на прокреслення нових розділових ліній".

Лавров заявив, що в Україні нібито є багато політиків, які поділяють такі твердження і не соромляться їх висловлювати. Так, зокрема, міністр звернув увагу на слова заступника міністра оборони Великої Британії Джеймса Хіпі про те, що Лондон підтримає Україну, якщо вона ухвалить рішення відмовитися від членства в НАТО.

"Так що, думаю, ця думка поступово пробиватиме собі дорогу. І підкреслю ще раз: вона вказує шлях, якого хочуть багато хто в Європі в тому числі", — резюмував очільник МЗС РФ.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі BBC Radio 5 сказав про те, що нібито Україна може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі ТСН.ua зазначив, що слова українського посла вирвано з контексту. Спростували слова посла України у Британії і в Офісі президента.

Після того Пристайко пояснив свої слова і сказав, що Україна готова піти на багато поступок, аби уникнути війни, проте відмовлятися від вступу до НАТО країна не збирається, адже це, зокрема, закріплено в конституції України.

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