Європа зможе дати збройну відсіч РФ: Мерц зробив гучну заяву про захист України

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Гарантії безпеки для України передбачатимуть готовність «європейських сил в країні» дати збройну відсіч військам РФ за певних обставин.

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив в інтерв’ю телеканалу ZDF, передає Reuters.

Демілітаризована зона та опір агресії

Коментуючи можливі сценарії завершення війни, Мерц зазначив, що гаранти безпеки (Європа та США) мають бути готові до рішучих дій. За його словами, йдеться не лише про спостереження, а й про реальний військовий захист територій.

«Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього», — наголосив канцлер.

Нова позиція США

Мерц також звернув увагу на зміну стратегії Вашингтона. Він назвав «вартою уваги» готовність Сполучених Штатів надати Україні гарантії, що фактично прирівнюють її захист до рівня країн-членів Альянсу.

«Те, що американці взяли на себе таке зобов’язання — захищати Україну в разі припинення вогню, як якщо б вона була територією НАТО, — я вважаю, що це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу», — додав він.

Раніше ми писали, адміністрація президента США Дональда Трампа зробила Україні найсильнішу пропозицію за весь час: безпекові гарантії, що імітують статтю 5 НАТО. Водночас пропозиція містить прихований ультиматум: або Україна приймає її зараз, або наступний варіант буде менш щедрим.