Європа зобов'яжеться надати гарантії захисту Україні: деталі Reuters

Європейські союзники зобов’яжуться надати «політично та юридично обов’язкові» гарантії захисту України від майбутнього збройного нападу Російської Федерації.

Про це йдеться в проєкті заяви «Коаліції охочих», з яким ознайомлене Reuters.

«Ці зобов’язання можуть включати використання військового потенціалу, розвідувальну та логістичну підтримку, дипломатичні ініціативи, прийняття додаткових санкцій», — йдеться у документі.

Зазначається, що заява буде представлена ​​на сьогоднішньому саміті в Єлисейському палаці. Вона, наголошує агентство, все ще потребує схвалення.

Зустріч у Парижі

Сьогодні у Франції розпочалася зустріч «Коаліції охочих», участь у якій візьме президент України Володимир Зеленський. Загалом до неї доєднається понад 30 посадовців з різних країн світу. США представлятимуть посланці американського лідера Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Відомо, що на саміт до Парижа разом із Зеленським прибув новий керівник Офісу президента Кирило Буданов. Зокрема, глава держави окреслив головні цілі поїздки, акцентувавши на реальних гарантіях безпеки.

Втім видання The Independent зауважує, що перспективи прогресу після цієї зустрічі невизначені. Справа у тому, що адміністрація Білого дому та й сам Трампа зайнятий Ніколасом Мадурою, захопленим венесуельським лідером.