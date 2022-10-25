"Європа звільняється від газової голки Росії: в ОП заявили про кінець епохи "Газпрому"

Подоляк певен, що епоха "Газпрому" закінчилася, а разом із нею добігає кінця й епоха Путіна.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Європа звільняється від російської газової залежності.

Про це він написав у Тwitter.

"Як би важко не було під час перехідного періоду, одне зрозуміло: Європа звільняється від російської газової голки", – зазначив радник голови ОП.

Подоляк певен, що епоха "Газпрому" закінчилася, а разом із нею добігає кінця й епоха Путіна.

"Європа вже не повернеться до орбіти РФ, а "друзі Путіна" не зійдуть на політичний п'єдестал", – підсумував він.

Нагадаємо, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Брето заявив, що Європейський Союз успішно досяг енергетичної незалежності від Росії.

Путін сподівається на зиму

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ставка Путіна на газовий шантаж не спрацювала.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив думку, що Путін чекає на зиму і морози, щоб більше тиснути на Захід, шантажуючи газом.

Цю думку підтримав радник міністра внутрішніх справ і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко. За його словами, у диктатора єдина ставка – на холодну зиму і європейців, що начебто прибіжать до нього просити газ.

Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович попередив українців, що цієї зими в Україні може виникнути ситуація, коли води, світла і тепла може не бути тижнями, а то й місяцями.