Європарламент нагородив Зеленського та українців премією Сахарова: що сказав президент

Премією відзначений "хоробрий український народ, представлений президентом країни".
Європарламент 14 грудня нагородив українців та президента країни Володимира Зеленського премією імені Сахарова. Під час свого виступу глава держави закликав світ діяти, не очікуючи війни.
Церемонія вручення премії Сахарова транслювалася в Мережі.
"Премію отримує хоробрий український народ, представлений президентом країни, обраними лідерами та громадянським суспільством", – оголосили у Європарламенті.
Під час церемонії Зеленський виступив із промовою, в якій нагадав про злочини російських окупантів у Маріуполі, а також закликав вшанувати пам'ять усіх загиблих.
"Можливо, лише після закінчення цієї війни, коли ми звільнимо всю нашу землю і зможемо виявити всі могили жертв російського терору, ми зможемо сказати, скільки життів забрала тиранія цього разу", – сказав український лідер.
Президент закликав світ діяти, не очікуючи війни. Він також закликав притягувати до відповідальності усіх, хто розв'язав війну. Зеленський наголосив, що найефективніший захист свободи та прав людини – недопущенняповторення агресії.
Зауважимо, що премія Сахарова – щорічна відзнака Європарламенту. Її вручають за захист прав людини і та їїосновних свобод; розвиток демократії і відстоювання верховенства права; повагу до міжнародного законодавства;захист прав меншин.
Нагадаємо, Європарламент ще 19 жовтня присудив премію Сахарова "сміливому народу України в особі президента Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства". Проте саме нагородження відбулося 14 грудня.
Попереднього року Європарламент відзначив премією Андрія Сахарова ув’язненого в РФ російського опозиціонера Олексія Навального – "За свободу думки".
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