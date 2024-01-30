Європарламент почав розслідування щодо депутатки з Латвії Жданок, яку підозрюють у співпраці з РФ

Європейський парламент розпочав розслідувати звинувачення щодо депутатки від Латвії Тетяни Жданок, яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії і зв'язках із ФСБ після публікації розслідування The Insider.

Про це повідомили в Європарламенті на запит видання DW.

Так, голова Європарламенту Роберта Мецола передасть справу про звинувачення проти Жданок до Консультативного комітету з кодексу поведінки. Це питання також обговорюватимуть 31 січня на конференції голів, яка відповідає за відносини з іншими інституціями ЄС і національними парламентами.

Роберта Мецола заявила, що "дуже серйозно ставиться" до звинувачень щодо депутатки від Латвії Тетяни Жданок.

Як зазначили у пресслужбі Європарламенту, про ці звинувачення вже певний час тому повідомляли в країні, яку представляє депутатка, тобто в Латвії.

"Ми наголошуємо, що всі члени Європарламенту підкоряються одним і тим самим правилам (Закон про вибори 1976 року, Статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту - ред.) щодо незалежності мандата та етики. Як і всі члени Європарламенту, депутат несе відповідальність перед виборцями", - додали у пресслужбі.

Порушення кодексу поведінки може призвести до запровадження санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні. Водночас рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.

Тетяна Жданок та шпигунський скандал

Депутатка Європейського парламенту від Латвії та представниця "Російського союзу Латвії" Тетяна Жданок щонайменше від 2004 року співпрацювала з російськими спецслужбами, звітувала про свою діяльність перед кураторами з ФСБ та просила у них кошти. Про це йдеться в розслідуванні видання The Insider, яке базується на листуванні електронною поштою Жданок.

Жданок є співголовою партії "Російський союз Латвії". Від 2004 року – депутатка Європарламенту. Жданок 2022 року проголосувала проти резолюції Європарламенту, яка засуджує російське вторгнення до України.

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