Європарламент схвалив резолюцію щодо України, але висловився про рішення Зеленського щодо УПА

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Європарламент схвалив резолюцію щодо України з критикою рішення президента Володимира Зеленського про найменування однієї з частин на честь героїв Української повстанської армії (УПА).

Про це повідомляє The Guardian.

Голосуючи за резолюцію щодо України, депутати Європарламенту назвали дії українського президента «непотрібною ескалацією», яка негативно вплинула на відносини між двома сусідніми державами.

Поправку внесли польський депутат Європарламенту Анджей Галицький разом зі своїм німецьким колегою Міхаелем Галером. Ця поправка була включена до звіту, що оцінює шлях України до членства в ЄС.

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Зауважимо, попри критичну поправку щодо УПА, ухвалена резолюція загалом підтверджує незмінну підтримку України. Європарламент наголосив, що майбутнє України пов’язане з Європейським Союзом, а її вступ залишається «стратегічним пріоритетом для ЄС». Також депутати відзначили прогрес Києва у виконанні необхідних реформ та підтвердили подальшу політичну підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 26 травня присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ найменування «імені Героїв УПА». Це рішення викликало обурення у сусідній Польщі. Зокрема, лідер поляків Кароль Навроцький заявив про позбавлення українського колеги Ордена Білого Орла.

Після скандалу через УПА Зеленського позбавили найвищої нагороди Польщі - ордена Білого Орла. Польський президент Кароль Навроцький пояснив своє рішення тим, що нагорода є символом найвищої довіри та вдячності польського народу, а також вимагає від нагородженого відповідного ставлення до історичних цінностей.

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